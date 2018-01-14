日本独居老人问题愈加严重

1月12日，日本国立社会保障与人口问题研究所发布的一份报告称，日本2040年全部家庭中的39.3%将为单身家庭，较2015年增加约5个百分点。

该报告还显示，日本2040年将有896万户为65岁以上的单身户，接近全部单身户的一半，其中有不少人未婚。

国立社会保障与人口问题研究所是日本厚生劳动省的下属机构，每5年发布一次有关家庭数据的预测报告。该报告称，日本2015年约有1842万单身户，2030年将达到2025万户。2040年单身户虽然减少至1994万户，但因人口总数减少，单身户占比上升至39.3%。

据分析，晚婚、未婚及离婚的增多是造成单身户比例大幅增加的主要原因。瑞穗综合研究所的分析称，由于日本价值观不断多元化，个人选择不结婚、过单身生活的人在增多。此间有日本相关专家称，由于24小时便利店、连锁餐馆等生活设施不断完善，一些日本人认为不结婚也可以很好地生活，选择结婚动力大大减少。在日本，甚至还有杂志专门为单身人口提供信息，帮助他们如何更好生活。

去年4月，国立社会保障与人口问题研究所发布的一份报告显示，2015年50岁仍未结婚的人口比例在日本男性中达23.37%，在女性中达14.06%，创历史最高纪录。1970年的调查中这一比例分别只有1.70%和3.33%。

日本福祉大学教授藤森克彦表示，未婚老人不断增加是一个非常严重的问题。他们既没有配偶，也没有子女，根本不能指望家庭养老，因此非常有必要建设相互扶持型社区，让住在附近的人们相互交流，有困难时相互帮助。日本舆论也呼吁政府采取相应措施，保证单身老人“老有所居”。

还有日本媒体呼吁民众在退休之前就应该多为老年生活做准备。在工作的时候尽量多缴纳养老保险金，如有条件，还应该购买商业养老保险。

近日，日本多家媒体设立了专门报道老年人工作的专栏，鼓励老年人“退而不休”。据统计，2016年在劳动力人口中，65岁以上老人所占的比例为11.8%。对于“你想工作到多少岁？”这一问题，正在工作的四成老年人说，“只要能工作就工作”。“经济上需要”“对健康有好处”这样的理由比较突出。

（本报东京1月13日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月14日 03 版）

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