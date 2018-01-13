非物质文化遗产发展合作论坛在深圳举行

人民网深圳1月13日电 由北京非物质文化遗产发展基金会主办、北京非物质文化遗产发展基金会书法艺术专项公益基金承办的“非物质文化遗产发展合作论坛暨公益慈善活动——‘书’写非遗新发展，与‘钧’共话公益情”13日在深圳举行。全国政协副主席刘晓峰，深圳市委市政府、市政协、区政协代表，非遗传承人、书法家、画家、钧瓷大师、企业家、社会爱心人士以及新闻媒体代表等出席活动。

论坛上，与会嘉宾共同探讨了非物质文化遗产传承与发展，并为北京非物质文化遗产发展基金会书法艺术专项公益基金“文化大使”、“宣传大使”颁发证书。部分与会嘉宾还分别向北京非物质文化遗产发展基金会捐赠了作品，表达了社会各界对书法艺术及非遗事业的关心与支持。

随后，现场进行了公益拍卖活动，书法艺术专项公益基金拍卖所得善款全部用于资助广东、新疆、贵州等地中小学生书法培训和教育等相关活动。

中国书法是中国文化的一种代表性符号，是中华民族传统文化精神绵延不绝的象征。教育部2013 年出台《中小学书法教育指导纲要》力图推进中小学书法教育，传承中华民族优秀文化。北京非物质文化遗产发展基金会积极响应国家政策，专门成立书法艺术专项公益基金，以此推动传统书法艺术得以传承与发展。

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