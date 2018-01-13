综合消息：特朗普不当移民言论引国际社会批评和抗议

新华社北京１月１３日电 综合新华社驻开普敦、哈博罗内、华盛顿、日内瓦记者报道：美国多家主流媒体披露总统特朗普近日在白宫与部分国会两党议员开会讨论移民体系改革时使用“粗暴”语言。对此，国际社会和美国国内纷纷表达不满，认为相关言论带有种族主义倾向，令人震惊和愤怒。

美国多家主流媒体１１日援引多名在场人员的话报道说，特朗普当天在白宫与部分国会议员开会讨论移民体系改革时，先后谈到海地和非洲国家移民，他质问美国为何要接收所有这些“粪坑”国家的移民。特朗普还说，美国应更多接收挪威这样国家的移民。

对此，联合国人权事务高级专员办公室发言人鲁珀特·科尔维尔１２日在新闻发布会上说，特朗普有关非洲移民的最新言论是“令人震惊的”“可耻的”和“种族主义的”。科尔维尔强调，特朗普言论并非简单的用词粗俗问题，这反映了美国的政策正在打开人性中丑恶的一面，是对种族主义和仇外心理的鼓励，并可能导致很多人失去生活乃至生命的灾难性后果。

海地政府发表声明，对这一“种族主义”言论“深表震惊和愤怒”。海地总统若弗内尔·莫伊兹召见美国驻海地临时代办罗宾·迪亚洛，要求后者就媒体报道的特朗普相关言论作出解释。海地驻美国大使保罗·阿尔蒂多要求美国就特朗普相关言论道歉。

萨尔瓦多总统桑切斯·塞伦也在社交媒体推特上表达不满，认为特朗普的言论损害了萨尔瓦多人民的尊严。萨尔瓦多已就特朗普言论向美国政府提出正式抗议。

非洲联盟发言人埃芭·卡隆多表示，应警惕特朗普带有严重种族主义色彩的言论。历史上，许多非洲人被奴役至美国，且美国是全球最大的靠外来移民建立的国家，美国发表如此言论尤其令人不安。

南非执政党非国大副总书记杰西·杜阿尔特１２日在南非东伦敦市举行的记者招待会上说，将非洲国家称为“粪坑”国家是对相关国家的“严重冒犯”，是一件“非常不幸”的事。

南非民主联盟领导人穆西·马伊马内则发表推文说，特朗普的言论“令人厌恶”，它反映了特朗普本人对非洲的成见，同时也证明特朗普正在推行种族主义。“在带有种族偏见的人领导下，美国与非洲的关系将会走下坡路。”

博茨瓦纳国际事务与合作部１２日约见美国驻博茨瓦纳大使，表达对特朗普言论的不满。博茨瓦纳国际事务与合作部当天发表声明说，特朗普关于来自非洲国家移民的言论是“高度不负责任、应受谴责的、带有种族主义的”。声明呼吁南部非洲发展共同体、非盟及其他国家强烈谴责特朗普言论。

塞内加尔外交部１２日约见美国驻塞大使，表达对特朗普言论不满。

与此同时，美国参众两院官员也表示并不认同特朗普相关言论。美国国会众议院议长、共和党人保罗·瑞安认为特朗普发表这一言论“令人遗憾”且对现状“没有帮助”。他呼吁美国欢迎外来移民。

美国参议院议员、共和党人约翰·麦凯恩在推特上说，全球各地的民众来到美国并使美国变得强大。美国的移民政策应反映这一事实，美国政府和总统都应尊重事实。

针对被媒体披露的不当言论，特朗普１２日在推特上否认他对海地和非洲国家出言不逊。他说，在１１日讨论会上，他的确使用了“粗暴”语言，但“除了说海地显然是一个非常穷苦的国家之外，（我）从来没有说过任何贬损海地人的话”。他没有说明“粗暴”语言具体指什么，也没有澄清在讨论海地和非洲国家移民时是否使用了“粪坑”国家的说法。

特朗普从竞选期间以来一直在移民问题上持强硬立场，并把移民制度改革作为２０１８年的施政重点之一。目前，美国国会民主、共和两党正在就分阶段进行移民制度改革进行一揽子谈判，主要内容包括在美国与墨西哥边境造墙、解决童年抵美非法移民身份问题、取消亲属移民和“绿卡抽签”、改行“积分制”等。（参与记者：高原、杨孟曦、徐剑梅、孙丁、聂晓阳、施建国）

(责编：王吉全)