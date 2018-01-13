中国第20批援赞军医组荣获“国际合作勋章”

赞比亚国防部１２日在陆军司令部向中国第２０批援助赞比亚军医组１１名成员分别授予“国际合作勋章”，以表彰军医组在赞期间所做出的突出贡献。

赞比亚国防部高级军官以及中国驻赞比亚大使杨优明、使馆武官孙明等出席授勋仪式。

赞比亚国防部常务秘书姆瓦勒在授勋仪式上致辞，代表赞比亚政府、国防部和武装力量对中方持续向赞医疗卫生领域提供大量无私援助表示衷心感谢，对第２０批援赞军医组为赞提供全天候高质量医疗服务给予高度评价。

杨优明说，中国国防部自１９８４年起向赞派遣军医组，先后共有２６６名中国军医在赞比亚三军总医院执行援外医疗任务。他高度赞扬第２０批援赞军医组取得的显著成绩和为增进中赞两国两军友谊所做出的突出贡献，对全体队员荣获勋章表示祝贺。他说，在赞期间，援赞军医组成员克服重重困难，展现了中国军医精湛医疗水平，树立了援外中国军人良好形象。

据悉，第２０批援赞军医组１１名成员由来自福州总医院、９４医院、１８４医院和南京药检所等单位人员抽调组成，包括耳鼻喉科、影像科、眼科、口腔科、心内科、骨科、外科、血液净化科、消化内科和工程科等，２０１７年１月２２日抵赞，为期一年。第２１批军医组已于近日抵赞。（记者彭立军）

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