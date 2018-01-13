卡塔尔就阿联酋军机闯入其领空事件向联合国提出申诉

据卡塔尔通讯社１２日报道，卡塔尔已分别致信联合国秘书长和联大主席，就阿拉伯联合酋长国军用飞机闯入卡塔尔领空事件进行申诉。

报道说，卡塔尔驻联合国大使阿利娅女士在１月５日提交的信件中说，阿联酋军机３日未经卡塔尔方面许可擅自闯入卡塔尔领空，卡塔尔战斗机随即升空予以识别确认。这架阿联酋军机随后飞往巴林，并在巴林降落。

另据报道，卡塔尔还于１月２日致信联合国秘书长和联大主席，就阿联酋军机于２０１７年１２月２１日闯入卡塔尔海上专属经济区上空并盘旋１分钟一事，予以申诉。

阿利娅在信中说，阿联酋连续侵害卡塔尔主权、威胁卡塔尔边界安全的行径，违背了国际法、国际宪章以及国际准则。阿利娅警告说，卡塔尔将采取一切必要措施，保护卡塔尔边界和领空，确保卡塔尔国家安全。

２０１７年６月５日，阿联酋随同沙特、巴林和埃及，以卡塔尔支持恐怖主义、破坏地区安全局势为由，宣布与卡塔尔断交，并开始对卡塔尔实施禁运和封锁。

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