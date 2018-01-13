现任总统自感“紧张” 捷克选总统或需第二轮决胜

捷克共和国1月12日至13日直接选举总统，选举可能需要第二轮投票。

多项选前民意调查显示，9名候选人中，现任总统米洛什·泽曼所获支持率领先，有望在首轮投票中“出线”。

但是，民意分裂以及民意支持率分散所致，泽曼如果拿不到50%选票，则需要进入第二轮，可能与捷克科学院前院长伊日·德拉霍什对决。

【个性总统自感“紧张”】

这是捷克第二次以公民投票方式直接选举总统。选前民调预测，捷克第一名直选产生的总统、现年73岁的泽曼有较大几率连任。不过，相比首次当选的4年前，他这次将面对一个民意更为分裂的国家。

捷克是议会制国家，总理为政府首脑；总统作为国家元首，主要承担礼仪性职务。不过，泽曼是资深政治家，成长于第二次世界大战结束后，经历国家几次“大变”，曾任众议院议长、政府总理，政见和主张在政坛颇具分量，在捷克农村和底层民众中颇受欢迎。

泽曼1944年出生，曾经以经济学家为职业，1998年引领社会民主党赢得选举后出任政府总理，主导捷克2004年加入欧洲联盟的大部分前期谈判；2013年3月成为捷克第三任总统。

泽曼对欧盟和难民的看法与匈牙利和波兰等中东欧国家领导人相似，拒绝有“干预国家主权独立”之嫌的欧盟决策，如强制摊派难民。捷克现有人口1060万，自欧盟2015年出台接收难民配额至今累积仅接收12名难民。

泽曼11日向捷克《今天报》承认自己“紧张”，预感决胜轮选情“艰难”。

捷克宪法规定，总统候选人资格可由20名众议员或10名参议员提名获得，如未得到议会支持，则需征集5万名支持者签名。总统任期5年，可连任一届。

【科学精英忧心“民粹”】

德拉霍什现年68岁，是捷克顶尖化学家，以独立身份参选总统。选前民调表明，他所获支持率仅次于泽曼。

同时，民调预示，泽曼和德拉霍什可能都无法赢得50%选票，需在直选第二轮投票中“对决”。捷克电视台近期一次民调预测，如选举进入第二轮，德拉霍什可能得票48.5%、泽曼得票44%，前者或许有望胜出。

接受俄罗斯卫星通讯社采访时，欧洲议会议员、捷克基督教民主联盟－人民党的托马斯·兹德霍夫斯基说，泽曼会在第一轮选举中“出线”，但“关键在于第二轮投票中对手是谁”。

德拉霍什，对泽曼构成主要威胁。

德拉霍什的风格与泽曼截然不同：作为知识精英，他文质彬彬，受城市选民欢迎；缺点是从政经验不足，在农村所获选民支持率低。竞选宣言中，他对极端主义和民粹主义表达忧虑。他支持欧洲加深一体化，主张捷克“在欧盟内部发挥更积极作用”。

捷克总统选举，如没有候选人获得第一轮过半数选票、继而直接胜出，得票数居前两位者将在14天后第二轮选举中决出胜负。本届总统选举如需决胜轮，投票定于1月26日至27日。

【富豪总理承受“风险”】

“这场选举将显示更广泛的立场冲突，显示整个社会意见分裂的严重程度，”政治分析师伊日·佩赫接受法新社采访时说。

如当选连任，泽曼就各主要议题所持立场不会有变。

然而，假如德拉霍什胜出，会对新当选总理安德烈·巴比什的组阁努力形成阻碍。亿万富豪巴比什领导的ANO2011党在2017年10月议会选举中，以坚持对抗欧盟摊派难民政策、反贪腐等主张大比分胜出。

但是，在总共200个议席的下议院，巴比什及其同党人士仅获得78个席位，因为没有其他党派加入联盟、参与组阁，只能组成少数派政府。

巴比什与泽曼是政治盟友。巴比什从政前运营捷克最大私人企业，因为他个人面临涉嫌“隐瞒资产以骗取欧盟对中小企业补贴”的指控，他主导的政府陷入信任危机。众议院拟1月16日表决对巴比什政府的不信任案并极可能通过。根据宪法，内阁解散后，巴比什有机会第二次组阁；泽曼已表态，将授权巴比什再次组阁。

巴比什告诉媒体，他一定会为泽曼投一票。

德拉霍什则明确表态：“一个受到起诉的人不该当总理”。（沈敏）（新华社专特稿）

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