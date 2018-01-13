法国：探访雪崩后的瓦尔梅尼耶滑雪站

在昨天的节目中我们提到，本月8号法国气象局向东南部的萨瓦省发出大雪红色预警之后，位于该省南部的瓦尔梅尼耶滑雪站就发生了小型雪崩，所幸没有造成人员伤亡。那么，雪崩之后的滑雪站现在是否运营正常？近期还会不会有安全风险呢？带着这些疑问，央视记者对滑雪站进行了实地探访。
当地时间12号下午，记者驱车来到海拔1500米的瓦尔梅尼耶市镇的时候，发现公路两旁还有厚重的积雪，并且有铲雪车作业后的痕迹。由于滑雪站的位置在海拔1800米，记者不得不继续沿着盘山公路爬升，看到的积雪也越来越多。
探访雪崩后的瓦尔梅尼耶滑雪站
尽管遭遇了雪崩，但目前整个滑雪站的运行一切正常，位于醒目位置的示意图上也标明了各条雪道的实时状态、发生雪崩的危险等级和当天的天气预报。
不过最新的天气预报显示，未来一周萨瓦省将迎来新的降雪，这无疑会给各大雪站带来更大的安全压力。
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