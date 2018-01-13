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联大主席：国际社会应尽早就《移民问题全球契约》达成一致

2018年01月13日14:14  来源：新华网
 

第７２届联合国大会主席莱恰克１２日在向联大通报２０１８年工作重点时，敦促国际社会尽早就《移民问题全球契约》达成一致。

莱恰克表示，第７２届联大今年的一项重要任务就是要敦促各国政府尽早就首个《移民问题全球契约》达成一致意见，以减轻６５００万被迫逃离家园的人们的痛苦。他说，今年２月２０日将启动相关谈判进程，各国应做出相应妥协，在各自国家内赢得支持。今年７月各方必须达成一致意见，以便于１２月提交联大通过。“这是我们对自己和全世界人民的承诺。”

联合国秘书长古特雷斯１１日向联大提交了一份关于移民问题的报告，为《移民问题全球契约》草案提供基础意见。古特雷斯表示，各国政府应开启更多合法移民通道，而不是设置政策障碍。

２０１６年９月，联合国大会以联大决议的形式通过《关于难民和移民的纽约宣言》。根据宣言，国际社会将启动一个政府间谈判进程，以期在２０１８年制订旨在安全、有序和正常移民的全球契约。２０１７年４月，联大启动《移民问题全球契约》的缔结进程。

根据联合国难民署去年６月发布的《全球趋势》报告，截至２０１６年年底，全球范围内共有约６５６０万人被迫流离失所，较２０１５年增长约３０万人。（记者王建刚）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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