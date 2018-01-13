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日本预计到2040年四成家庭为单身户

2018年01月13日14:11  来源：新华网
 

日本国立社会保障与人口问题研究所１２日发布一项预测报告说，到２０４０年日本单身户将占日本家庭总数的约四成。日本老龄化和独居现象日益加剧。

日本厚生劳动省下属的国立社会保障与人口问题研究所每隔５年发布一次有关日本家庭数据的预测报告。该研究所最新发布的报告显示，２０１５年日本约有１８４２万单身户；到２０２６年单身户将首次超过２０００万户；到２０４０年单身户将达１９９４万户，约占日本家庭总数的四成。

报告还说，由于不婚男女的增加，届时６５岁以上单身男女将有约９００万人，达到单身户总数的４５％。

２０１７年４月，日本国立社会保障与人口问题研究所发布的一份报告显示，２０１５年５０岁仍未结婚的人口比例在日本男性中达２３．３７％，在女性中达１４．０６％，刷新最高纪录。而在１９７０年的调查中，日本男性和女性的终生未婚率分别只有１．７０％和３．３３％。由于未婚男女比例持续升高，未来日本将出现越来越多的老年独居现象。（记者华义）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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