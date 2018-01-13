古特雷斯盛赞“77国集团和中国”发挥积极作用

联合国秘书长古特雷斯１２日盛赞“７７国集团和中国”在捍卫多边主义、促进经济发展以及在应对气候变化等方面的积极作用。

７７国集团主席国权力交接仪式１２日下午在纽约联合国总部举行，厄瓜多尔外长埃斯皮诺萨将议事锤交给埃及常驻联合国代表阿卜杜勒－拉蒂夫。古特雷斯应邀在交接仪式上发表讲话。

古特雷斯说，在多边主义举步维艰的时刻，“７７国集团和中国”是捍卫多边主义的中流砥柱，并且在保证将发展置于联合国工作的中心方面起到了关键作用。

他说，在某些国家对于气候变化撒手的情况下，“７７国集团和中国”中最大的两个经济体——中国和印度扮演了非常重要的角色，以保证世界免遭气候变化带来的毁灭性后果。

古特雷斯同时对“７７国集团和中国”在移民和联合国改革问题上的积极作用表示赞赏。

７７国集团成立于１９６４年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。中国不是７７国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自上世纪９０年代以来，中国同７７国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“７７国集团和中国”这一机制开展协调与合作。（记者尚绪谦）

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