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赞比亚霍乱疫区发生骚乱　我使馆发安全提醒

2018年01月13日12:17  来源：新华网
 

赞比亚首都卢萨卡西部卡尼亚马镇１２日发生骚乱。一些居民封堵道路，燃烧轮胎并与防暴警察发生冲突，骚乱范围随后扩大，警方使用催泪瓦斯驱散人群，并逮捕５５人。

赞比亚内政部长斯蒂芬·坎普永戈当天在新闻发布会上说，骚乱造成一名警察受伤、一些车辆遭破坏或被烧毁。警方耗时６小时平息骚乱。警方将继续向骚乱地区增派警力。

去年１０月，赞比亚发现霍乱疫情，后趋于严重。赞比亚政府出台禁止公众集会、禁止街头贩卖、关闭市场、宵禁等措施，抑制疫情进一步蔓延。卡尼亚马镇是主要疫区之一，当地居民生活受到较大影响，一些商贩和居民对此不满引发骚乱。赞比亚地方政府部长文森特·姆瓦莱说，政府将指导交易场所安置卫生设施，卫生达标后将逐步重新开放市场。

赞比亚卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚当天说，目前疫情已得到有效控制，新感染霍乱人数呈下降趋势。赞比亚卫生部自１０日起在主要疫区发放霍乱疫苗，目前已有超过４４万人领取接种疫苗，预计第一阶段将有２００万人接种疫苗。

中国驻赞比亚大使馆当晚再次发出安全提醒，提醒在赞同胞防范霍乱的同时，也要切实重视防范社会动乱，减少外出，尤其避免前往疫情严重及人口密集地区，以免造成人身伤害。

截至１２日，赞比亚全国感染霍乱人数３０７７人，主要疫区卢萨卡感染２９２７人（其中２８６０人已治愈）；全国死亡人数７０人，其中卢萨卡死亡人数６７人。

由于饮水、排污条件差等原因，赞比亚每年在雨季来临时都会出现霍乱疫情，一般集中在卢萨卡和靠近邻国津巴布韦的南方省。（记者彭立军）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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