法中委员会：马克龙访华加速中法关系递进

人民网巴黎1月13日电（何蒨） 法国总统马克龙于1月8日至10日对中国进行国事访问，两国元首就双边关系和重大国际问题深入交换了意见，并决定在相互信任、互惠互利原则的基础上进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。对此，法中委员会秘书长林碧溪（Sybille Dubois-Fontaine Turner）女士在马克龙访华前接收人民网的采访中指出：“法国总统最后一次访华是在2015年11月奥朗德在任的时候。最近几年，中法两国高层互访更为频繁，几乎每两年就有一次。此次马克龙访华受到多方期待，在年初就留下积极信号，相信未来五年两国领导人还有更多见面机会。”

法中委员会成立于1979年，汇集法国各个行业具有世界规模及国际影响力的大型企业，经常参与两国高层互访活动，在中法经济交流领域十分活跃。根据林碧溪女士介绍，马克龙此次访华前后配备有一系列战略、外交、经济、金融及人文领域的高层对话。她指出：“两国领导人此次有较多面对面的交流机会，这比在国际峰会召开之际的简短对话更为有效。”

法国总统的访华代表团由五十多名来自经济及各行各业的代表组成，其中也包括法中委员会的成员。林碧溪女士强调：“在环境、消费、能源、核能及服务领域，法国有许多世界领先的企业。马克龙的首次访华之旅，并没有锁定某个特殊领域，而是展开全方位的交流，这是因为中法两国的关系涵盖众多战略层面，需要营造良好环境，促进两国企业积极合作。”

此外，根据林碧溪女士介绍，法中委员会还将参与中法企委会的工作，这是一个为加强双方政府与企业间沟通而设立的机构。为此，法中委员会将与法国企业密切合作，对中法经济合作现状作出评估并提出建议，特别是中法企业在技术合作领域的贡献。法中委员会成立至今，已见证了两国企业之间的众多成功合作案例。

对于马克龙访华的意义，林碧溪女士强调从大局出发看待，她指出：“人们通常以为，高层访问主要影响经济领域，但我希望从更高的角度看待此次访华。无论总统、总理或是部长，他们的访问都扮演着两国经济交流里程碑的角色。”根据林女士介绍，一些法国企业在1964年中法建交时就已进入中国，如今这些企业发展良好，仍在不断开拓新合作。在林碧溪女士看来，法国总统访华更像是两国关系的加速器，总统访问的经济效应可以根据签署的合同来衡量，但更重要的是，高层访问能够进一步激活两国关系，加深互信，为经济合作营造良好条件。

最后，林碧溪女士也指出，马克龙访华虽然涉及多个领域，但其中有两个领域非常值得关注：创新和环境保护。法中委员会自2014年启动首届“中法团队合作创新奖”，第五届大奖的启动仪式将在马克龙访华期间举行。林碧溪女士欣喜的看到：“中国政府鼓励自己的企业不断创新，如今我们看到越来越多的中法合作团队参与创新项目。在最近的报名中，有70%的项目关注环境保护与提高生活品质，这正是中法两国经济合作的共同推动力所在。”

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)