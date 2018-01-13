沙特足球赛首次迎来女观众 但须有亲友伴随

人民网讯 综合法新社、德新社报道，沙特妇女终于可以进入体育场馆观看足球赛了，虽然条件还是相当苛刻：必须有亲友的伴随，座位也只能在规定的地方。当地时间12日18点举行的沙特甲级足球比赛，成为该国历史上首次迎来女性现场观众的赛事。

报道说，并不是所有甲级足球赛女性都能前往观摩，沙特的体育管理部门此次为妇女选定了3场可以观看的比赛，其中第一场就是周五在吉达市举行的赛事，第二场将于周六在利雅得举行，最后还有一场定于下周在该国东部的达曼市。

沙特体育场馆依据观众性别作的区域划分仍然继续执行：一部份只有男性才能进入，另一部份是为家庭划分出来的，现在妇女必须进入这个区域。观众的入口也按男女划分。

去年莫罕默德·萨尔曼（Mohammed bin Salman）成为王储后开始了一系列改革计划，其中包括，从今年3月起妇女可以进入影院看电影，夏天起允许妇女驾驶汽车。

允许妇女进入体育场馆，在沙特政府看来是社会进一步开放的标志。去年9月底沙特庆祝国庆节时，妇女首次在利雅得体育馆参加了庆祝仪式。不过，妇女的日常生活仍然受到很大限制，在家里，如果有女性要上大学，或者外出旅行，必须由父亲、丈夫或者兄弟同意才行。（老任）

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