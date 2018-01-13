特朗普取消对英国工作访问 竟因对奥巴马搬迁美驻英使馆不满

人民网讯 据美国媒体报道，特朗普总统11日午夜前发出一篇推文，终止了有关他伦敦之行的所有揣测。特朗普总统的推文说：“我取消访问伦敦的原因是我一点儿也不喜欢奥巴马行政当局搬迁美国驻伦敦大使馆的安排，把可能位于伦敦最佳位置、最美丽的大使馆卖了个‘仨瓜俩枣’的价钱，然后在一个偏远的地方花12亿美元建一个新馆。这是个糟糕的安排。想让我去剪彩？才不呢！”

不过，美国驻英国大使馆的网站说，美国政府2008年购买了新的馆址。那是在奥巴马总统2009年1月上任之前。美国大使馆原来的建筑2009年出售。

特朗普原计划2月底到伦敦进行工作访问，然后参加大使馆新馆址的开幕仪式，会见英国首相特蕾莎·梅，但他一直没有宣布访问日期。

英国媒体报道说，据说特朗普对他访问伦敦期间缺少“花哨”的安排而不满。因为原定他是作工作访问而不是规格更高的国事访问，因此不会与英国女王会面。

美国大使馆从海德公园附近的高档社区搬到更偏远的泰晤士河南岸。俯瞰泰晤士河的新大使馆建筑于2013年11月开工，耗资10多亿美元。资金完全来自美国出售其它伦敦房产所得。（老任）

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