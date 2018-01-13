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美国本土流感疫情大爆发 已致20名儿童死亡

2018年01月13日09:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国中文网综合报道，美国疾病预防控制中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）12日表示，今年冬季的流感疫情为13年来最为严重，目前已有20名儿童感染流感死亡。

CDC感染部门主任杰尼根(Daniel Jernigan)表示，本季的流感病毒“十分活跃”，目前有迹象显示，今年的流感疫情可能会更加严重。杰尼根所在的办公室在追踪流感疫情的13年历史中，今年是第一次美国本土全面出现流感疫情爆发。杰尼根说：“流感现在在美国到处都是！” 他表示，今年的流感季开始较早，目前已达到“顶峰”，距离流感季结束还有 11 到13个星期。

本周，全美各地因流感就医或住院的病例也在急剧上升。目前每10万人中，就有22.7人因为流感就医，在上周，每10万人还只有13.7人就医。（老任）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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