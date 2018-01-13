第一届南非孔子学院武术邀请赛正式开幕

人民网约翰内斯堡1月12日电（王磊）南非当地时间1月12日，由中国驻南非大使馆、孔子学院、中国驻约翰内斯堡总领馆、南非武术协会等单位共同举办，南非约翰内斯堡大学孔子学院承办的中南建交20周年武术文化节暨第一届南非孔子学院武术邀请赛正式开幕。此次活动的主题是“弘扬中华武术文化，促进中南文化交流”。

中国驻南非使馆文化参赞郑文 摄影王磊

马瓦拉和兰姆布莱彻（Jurgens Lamprec）还一同为瑞狮点睛。摄影王磊

在当天的开幕式上，中国驻南非使馆文化参赞郑文、约翰内斯堡大学常务副校长马瓦拉(Marwala)和南非武术协会主席兰姆布莱彻（JurgensLamprec）分别致辞，预祝本次赛事圆满成功，一同出席的有中国驻南非大使馆教育组负责人王道余、驻约翰内斯堡副总领事任晓霞，以及约翰内斯堡大学孔子学院中方院长尹富林、外方院长大卫·蒙耶等。马瓦拉和兰姆布莱彻（JurgensLamprec）还一同为瑞狮点睛，并且与现场嘉宾一同观看了由孔子学院舞狮队和武术队带来的精彩表演。

参赛选手。摄影王磊

舞狮表演。摄影王磊

现场武术表演。摄影王磊

现场武术表演。摄影王磊

现场武术表演。摄影王磊

现场武术表演。摄影王磊

本次比赛采用国际武联的规则，来自全南非各地近50名选手将参加36个项目的比赛。主办方希望将此项赛事打造为南非本地持续性的全国武术赛事，通过每年一次的武术赛事，向南非介绍中华武术文化，推动中南武术交流，增进彼此的友谊，使之成为中南人文交流的品牌赛事。

嘉宾和武术运动员合影留念。摄影王磊

中华武术文化源远流长，中南两国友谊历久弥坚。通过此次武术比赛，选手们以武会友，广交知己，中华武术作为中南文化交流的桥梁和纽带会让更多的南非乃至非洲人民爱上中国武术，爱上中国文化。

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)