普京会俄媒主编纵论大事 批评美国“找茬儿”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京11日在首都莫斯科面见本国多家报社及通讯社主编。谈话既有公开部分，也有闭门阶段。

俄罗斯卫星通讯社报道，普京谈及内政外交多个话题，包括表态愿向乌克兰移交遗留在克里米亚的武器装备，证实俄方清楚是谁图谋袭击俄军驻叙两处基地，批评美国干涉俄罗斯总统选举进程。

【向乌克兰示好？】

普京11日告诉俄媒主编，俄罗斯和乌克兰贸易增长，显现双边关系恢复正常“有基础”。

普京提及，愿意向乌克兰方面移交乌方存放在克里米亚的武器装备。“我们准备好移交飞行器械、装甲车。只不过，这些器械的状态都不好。”

普京说，克里米亚现在保存乌方大量舰船和战机，“至于舰船，乌方最好派军事人员接走。俄方可协助将装备从海路运至乌南部海港敖德萨”。

另外，乌方还在克里米亚存放大量弹药，俄方专家认为，这些弹药不适合运输，只能原地拆解。俄方准备邀请乌军方参与处理过程。

2014年3月，克里米亚地区举行公投，决定脱离乌克兰、并入俄罗斯。据塔斯社报道，普京11日向多家媒体表示，俄方2014年安排数支车队把乌克兰军方遗留在克里米亚的武器和财产移交给乌方。随后，乌军方数次要求俄方交还克里米亚地区的其余乌方武器装备。

【知晓袭击内幕】

普京告诉俄媒主编，俄方知道是谁支持叙利亚境内武装人员用无人驾驶飞机袭击俄军驻叙两处基地，幕后“黑手”不是土耳其。

俄罗斯国防部9日发表声明，确认驻叙利亚两座基地6日遭遇“一系列”无人机攻击。进犯的13架无人机中，7架遭击落、6架被迫降。传闻中，无人机由叙西北部伊德利卜市所处地区起飞，而当地部分区域受土耳其方面管控。

普京说，确实有人在幕后唆使，但不是土耳其人，“我们清楚这一点，也知道幕后的人花了多少钱”。

他还说，刚刚与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话，“我确信，土耳其军方及领导人都与这件事无关”。

【反击美国指责】

谈及定于今年3月举行的俄罗斯总统选举时，普京讽刺，美国政府更希望看到俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼当选。

俄罗斯中央选举委员会上月决定，禁止纳瓦尔尼参选总统，原因是他2013年因贪腐问题被判有罪。这一决定引发美国白宫批评。

普京认为美方表态相当于“找茬儿”，因为“纳瓦尔尼不是唯一一名被禁止参选的人。出于某种原因，他们没有讨论其他人。如此鲜明的差别说明，涉及由谁领导其他国家的政府、由谁领导俄罗斯政府，美国政府有自己的偏好”。

回应近两年来个别西方国家相继指认俄罗斯政府干涉他国选举，普京说，这完全是一派胡言，“俄罗斯想都没想过”这种插手别国内政的做法。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)