考拉遭“钉”：抱歉，这个世界总让你泪水涟涟

澳大利亚动物保护人员10日在昆士兰州一个公园里发现一只死亡的考拉，尸体被残忍地钉在一根柱子上。动物保护组织正在调查这只考拉是否受到虐待。

动物保护志愿者在昆士兰州东北部布鲁卢公园的一个瞭望台里发现了这只大约5岁的考拉，它的前肢被用钉子钉在一根木柱子上。

昆士兰州拯救考拉组织成员苏珊·格里布尔说：“它是个七公斤重、健康帅气的小伙子，它本该在爬树……这种行为令人作呕。”

她说，尚不清楚考拉被钉时是否已经死亡，澳大利亚皇家防止动物虐待协会将对它进行尸检，以查明死因。

据格里布尔介绍，他们每年救助的100多只考拉中，多数患病，或因被狗咬、遭遇交通事故而受伤。“类似这种虐待事件也有发生，大约一年一两起，主要是刀伤和箭伤。

拯救考拉组织负责人默里·钱伯斯说，这是他从事考拉保护工作十年来从未遇到过的情况，“考拉旁边甚至放了橡树叶……令人厌恶”。

这个非营利性组织将考拉死亡现场照片上传至社交媒体，希望借此找到“作案者”。照片同时引发澳大利亚网民对“作案者”的声讨。该组织说，即便这只考拉在被钉时已经死亡，“作案者”仍可能面临虐待动物的指控。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)