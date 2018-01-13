为了让孩子常回家看看 印度父亲修了一条路

“父爱如山”这个词用在印度男子贾朗达尔·纳亚克身上再合适不过。为了让住校的孩子们能经常回家看看，他耗费两年时间，仅凭镐和撬棍，一个人修出一条长约8公里的路。
据英国广播公司报道，现年45岁的纳亚克住在奥里萨邦一个偏远山村，3个儿子就读于距村子直线距离约10公里的镇上一所寄宿学校。他们回一趟家耗时3小时，因为途中要穿越5座山。过去两年来，纳亚克每天早上带着工具出门，铲除或是弄碎沿途的石头，多的时候每天工作8小时。他告诉当地媒体：“孩子们每次去上学，都要走在布满石头的羊肠小道上，我常看到他们被石头绊倒。因此，我决定在山间修一条路，能让他们轻松前行。”他希望这条路修好后，儿子们能经常在周末或假期回家。
从纳亚克居住的村子到学校的这条路全长约15公里，目前尚余7公里没有完成。当地政府官员表示，剩下的这7公里由当地政府负责修建，而纳亚克也可以因为之前的劳作得到一定报酬。（乔颖）【新华社微特稿】
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