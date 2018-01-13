遭遇鲨鱼！美海洋生物学家谢座头鲸救命之恩

美国海洋生物学家娜恩·豪泽上传一段视频到社交媒体网站，展示一头座头鲸保护她免遭鲨鱼伤害。虽然无人知道鲸鱼的“动机”，豪泽打心底感谢它救命之恩。

豪泽告诉《波特兰新闻先驱报》，她去年10月在库克群岛海底考察时，发现一头座头鲸先轻轻碰碰她，然后似乎用头推开她。她刚开始觉得莫名其妙，然后发现附近有一头虎鲨，而座头鲸似乎在用胸鳍保护她。

当时，豪泽的同伴担心她会被受到伤害，关掉了水下无人拍摄机。豪泽一直让自己的录像机保持拍摄状态，于是有了这段时长大约10分钟的视频。经历这段奇遇，豪泽身上多处擦伤。等她游回船上，那头鲸鱼在附近浮出水面，似乎在确认她是否平安。

豪泽说，先前有过鲸鱼保护其他动物的报道，她从来没有听说过鲸鱼会保护人类。她不清楚鲸鱼的真实想法，但仍视它为救命恩人。视频中，豪泽对座头鲸喃喃道：“我爱你！”

不过，一些人不太相信鲸鱼会救人。澳大利亚新英格兰大学海洋生物学家詹姆斯·苏里考瓦斯基常年研究虎鲨，认为鲨鱼当时可能刚好在附近游逛，本无恶意。也许，豪泽想多了？（王鑫方）【新华社微特稿】

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