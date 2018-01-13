慌乱中赃物袋掉落 巴黎丽兹酒店遭劫珠宝全数追回

法国警方11日宣布，首都巴黎市中心丽兹酒店前一天遭遇抢劫，标价超过400万欧元的珠宝和名表已悉数追回。

警方说，一名嫌疑人骑摩托车逃跑时撞上行人，慌乱中掉落装有赃物的袋子。

【案件回放】

借助媒体和法国全国警察联盟官员发布的信息，劫案脉络11日逐渐清晰。

当地时间10日傍晚，三名30岁上下的男子持短柄小斧，从服务人员进出的便门闯入丽兹酒店，先掳走展柜里的“劳力士”、“伯爵”等名表，再砸破一家名牌珠宝店的橱窗，洗劫珠宝。当时，全球知名珠宝商正在这家豪华酒店办展览。

警方说，三名嫌疑人把装有赃物的袋子从窗户扔给望风的同伴，却在试图经另一道门逃离时被抓个正着。他们的两名同伙分别驾驶汽车和摩托车逃跑，不料摩托车撞上一名行人，慌乱中袋子掉落，嫌疑人逃走。

尽管这两人尚未落网，经警方和酒店员工清点，遭抢名表珠宝悉数追回。一名掌握调查进展的警官说，所有失窃财务都在截获的袋子里，“我能确认”。

路透社报道，警方在巴黎以北大约20公里处找到嫌疑人乘坐的那辆汽车。

【治安隐忧】

美联社记者看到，工人11日开始修补珠宝店破损的橱窗，丽兹酒店内其他门店也照常营业，没有安保升级的迹象。

丽兹酒店位于安保森严的旺多姆广场。它建于19世纪，2016年重新开业前经历4年翻修。入住过这家豪华酒店的名人包括英国戴安娜王妃、时尚品牌香奈儿创始人可可·香奈儿、美国作家欧内斯特·海明威。

警察定期巡逻旺多姆广场，法国司法部和不少奢侈品门店坐落于此。

巴黎高端珠宝店近年来成为劫匪和窃贼的目标，“卡地亚”、“哈利·温斯顿”和“萧邦”等珠宝和手表品牌门店中过招。最新这起案件尽管赃物如数追回，却再次触动巴黎人的安全神经。

2016年12月，美国真人秀明星金·卡戴珊在巴黎遭遇持枪抢劫。劫匪身穿警服进入她居住的公寓，劫走总价大约900万欧元的钻石、金器和珠宝等。迄今，唯一“追回”的赃物是劫匪逃跑时不慎掉落的钻石十字架，时价3万欧元。（闫洁）（新华社专特稿）

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