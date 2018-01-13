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英改组内阁应对“脱欧”

2018年01月13日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　1月8日，在英国伦敦，英国首相特蕾莎·梅（中）与保守党主席布兰登·刘易斯（左五）等在唐宁街10号首相官邸前合影。蒂姆·爱尔兰摄（新华社发）

　　1月8日，英国首相特蕾莎·梅宣布改组内阁。10日，新内阁在唐宁街集体亮相。

　　内阁改组 一波三折

　　在此次改组中，参与“脱欧”谈判的政府主要人物均留任原职。通过此次内阁改组，特蕾莎·梅内阁将迎来6名男性与8名女性成员，其中5名为少数族裔。这是自2017年6月英国提前大选后最大规模内阁调整。

　　此次改组并非一帆风顺。在改组伊始，特蕾莎·梅所在的保守党接连在对外宣传方面犯下错误。此外，还有两位大臣并没有接受此次改组过程中的职务变动建议。

　　美联社报道称，特蕾莎·梅这次改组原本想为内阁注入活力，拉拢更多女性和少数族裔选民，却因这些插曲招致媒体和反对党批评。英国媒体毫不客气地质疑特蕾莎·梅的领导能力，甚至怀疑其能否带领英国顺利赶在2019年3月的“脱欧”大限前完成与欧盟的谈判。其实，去年6月提前大选的挫败就已经使得特蕾莎·梅的领导力受到质疑。

　　平衡势力 应对“脱欧”

　　去年年末，国防大臣和内阁办公厅大臣相继因丑闻辞职。继在提前选举中失去了议会多数席位后，特蕾莎·梅在接二连三的打击中迎来了新的一年。

　　对于与欧盟的“脱欧”谈判，保守党内部一直存在两股力量：一部分人希望跟欧盟果断决裂，另一部分人则支持所谓的“软脱欧”，希望英国留在欧盟的单一市场内，继续接收欧陆移民。

　　去年11月，保守党内部有多达40名议员签署针对首相的不信任函。这距离触发党内领导权争夺战仅差8票，凸显了保守党内部的分歧。当时，有英国媒体指出，如果这些分歧不能彻底解决，将令英国在“脱欧”谈判进程中的主导地位有所下降。

　　中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时表示：“特蕾莎·梅此次改组的深层原因是为了保持‘脱欧’派和‘留欧’派之间的平衡以及巩固她在内阁和党内的权威，确保其自身能够掌握对“脱欧”谈判的主导权。”

　　“脱欧”谈判 前路漫漫

　　自去年3月启动了为期两年的“脱欧”程序后，英国于去年12月与欧盟就金融、移民权利以及爱尔兰边界问题达成了协议。本月，双方开始就一项过渡协议展开磋商，关于英国未来与欧盟在贸易等方面的一系列艰苦谈判将于今年3月启动。

　　中国人民大学欧盟“让·莫内讲席”教授王义桅在接受本报采访时表示：“接下来即将进行的实质性谈判会涉及到将来英国与欧盟关系的定位。目前，德国默克尔内阁重组尚未完成，欧盟内部也存在着很多不确定性，‘脱欧’谈判还需要一个漫长的过程。”

　　在此次内阁改组中，有两位大臣并没有接受职务变动的建议。崔洪建认为，特蕾莎·梅本想通过改组内阁树立威信，却反而暴露了她的权力和控制力的下降；另一方面，新加入内阁的成员能否成为特蕾莎·梅的支持者，也决定着她能否通过内阁改组巩固其自身在内阁中的地位，以确保“脱欧”谈判顺利进行。（毕梦静）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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