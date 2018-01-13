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中国制造在全球亮出新面孔

2018年01月13日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　行走在非洲，经常可以看见当地人拿着一款手机自信地拍照，这款让他们爱不释手、专为黑人拍照量身定制的手机来自中国。最近，这家名为“传音”的公司打败了三星、苹果等一众国外手机品牌，荣登非洲智能手机销量第一的宝座，仅2017年上半年就卖出了5000万部。而这，只是中国制造风靡全球的一个缩影。

　　如今，中国制造一改过去价廉质低的形象，凭借其先进的技术、过硬的质量赢得了全球用户的青睐。

　　各品牌在海外市场齐发力

　　伴随着中国经济的崛起，“中国制造”已成为一张亮丽的名片。其中，国产手机的表现更是抢眼，不仅在国内市场占据绝大部分市场份额，还在国外市场屡创佳绩。

　　国际数据公司IDC的数据显示，2017年第一季度全球智能手机市场份额前十大企业中，6家中国品牌成功入围。

　　在印尼，OPPO、vivo和小米三个国产手机品牌跻身2017年第三季度当地智能手机销量排行榜的前五位。在印度，小米手机凭借920万台手机出货量以及在印度市场23.5%的占有率，成功晋升为2017年第三季度印度智能手机第一名。

　　与此同时，中国制造在造船、家电等领域屡创佳绩。作为世界造船大国，中国的船舶订单量、建造量和未交付订单占有率三大指标位列世界第一，世界上已有船只类型95%以上中国人都能造。中国家电企业的国际化征途风生水起，国际竞争力稳步提升。海尔收购三洋白电、斐雪派克、通用家电，美的收购东芝白电、意大利中央空调企业Clivet、全球机器人四大家之一的库卡集团……从传统代工厂，到自主做品牌，再到加快海外布局，其角色正悄然发生变化。

　　站在新的发展起点上，中国制造向世界亮出一张张创新名片：高铁、核电等装备跨洋过海，国产大飞机蓄势待飞，华为、小米等品牌引领消费潮流……

　　“中国智造”以创新为底色

　　紧握创新钥匙、开启供给侧结构性改革新实践，“中国制造”迎来了发展的新天地，转型升级的新动力让“中国智造”的呼声愈发高涨。

　　2017年4月3日，一辆由中国中车制造的波士顿橙线地铁列车吸引大批民众驻足。这是“中车制造”首次与其未来乘客见面。凭借过硬的品质和技术，中车就先后在波士顿、洛杉矶获得184辆地铁列车订单。

　　以轨道交通为代表，新时期的“中国制造”正从低附加值的加工制造，逐步向更注重高技术、高质量、高品质的“中国智造”转变。

　　工信部资料显示，中国在轨道交通、透明显示技术、锂离子电池、超导材料等多个领域的前沿研究取得重要进展，在国际上处于领先位置。工信部部长苗圩表示：“依靠科技驱动，我国制造业正努力抢抓机遇，探索出更宽更广的发展之路，带来巨大的变化。”

　　制造强国未来可期

　　制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。近年来，中国政府就建设制造强国这一目标，相继推出了众多政策措施，为中国制造的快速发展营造了良好的环境。

　　2015年，国务院印发了《中国制造2025》的通知，提出实现制造强国“三步走”的战略目标，力争用10年时间迈入制造强国行列。《中国制造2025》出台以来，工信部先后确定了109个智能制造试点示范项目，这些项目生产效率平均提高30%以上，运营成本平均降低20%以上。

　　2017年11月，国务院办公厅印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。一系列政策的出台，为中国制造的发展扫清了障碍。

　　根据科技部的统计，中国发明专利申请量和授权量居世界第一，有效发明专利保有量居世界第三。2017年国家创新能力排名从2012年第20位升至第17位。

　　从制造大国到制造强国，站在新一轮科技革命和产业变革的风口上，中国制造这艘航船，正在创新的有力引领下破浪前行。（刘少华 郭超凯）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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