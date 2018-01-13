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索马里礼俗（礼仪漫谈(264)）

马保奉

2018年01月13日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　穿着民族服装的索马里青年和丹，参加由浙江省委宣传部等主办的宣讲竞赛，获得二等奖。图片来源：金华新闻网

　　交 往

　　索马里人热情好客，见到客人会主动打招呼、握手致意。熟人见面常拥抱，问候周到，内容广泛，除了涉及身体、健康、家人、事业外，还会问候家里的骆驼。社会阶层等级明显，见到身份高的贵客，会右腿跪地行大礼。异性相见不握手，问候语也很少，只是以点头微笑表示问候。在乡下一些地方，遇见外来贵宾，男女老少常常围着客人唱歌跳舞。

　　应邀到索马里朋友家中做客，主人会在门外迎候，女主人会带领全体子女与客人见面，一一向客人行礼，然后退出，只由男主人招待客人。男主人先请客人喝骆驼奶或茶以及其他饮料。

　　索马里的传统饮料是骆驼奶，北方游牧民族喜欢用茶招待客人，而迪基尔族人和拉汉文族人则用酥油煮绿咖啡豆待客。他们先让客人品尝煮好的酥油咖啡豆，之后再请客人喝煮过咖啡豆的热汤，请客人将汤涂擦在胳膊和头发上，同时还教客人将酥油吸进鼻孔里。这些东西有刺激神经的作用，令人爽快。主人还会点燃铜炉中的木炭并撒上香料，顿时香气盈室，沁人肺腑。在这样温馨、愉快的氛围中，宾主开始聊天、交谈。

　　餐 饮

　　索马里人招待外宾，一般是在饭店、宾馆，多采用意大利式西餐。也有许多富裕的索马里人，喜欢举行家宴，将朋友请到家中，用传统饭菜款待客人。索马里饭菜制作独到，煎炒炸烤，风味特别。居民就餐方式多是手抓，即使吃面条，也是直接下手。一日三餐离不开香蕉，除了生吃，还做成香蕉饭、香蕉饼，甚至香蕉酒。总的说来，索马里人的饮食结构，以牛羊肉和奶制品为主，粮食类是玉米、大米、高粱，此外还有椰肉以及鸡、鱼、蛋等。如果雨水充足，瓜果蔬菜也很丰富。居民谨遵穆斯林规矩，不饮酒，但香蕉酒却是例外。这种酒度数低，实际上是当水喝，每逢节日、婚丧之时，更是开怀痛饮。

　　服 饰

　　在正式场合，索马里人非常重视着装打扮。有身份的人西装革履，而在日常生活中，男人喜欢穿民族服装——宽大的棉织长袍或筒状裙子，头上戴小圆帽，肩膀上搭着叠成细长条的各种花布，以此来显示身份和地位。由于天气炎热，富人喜爱穿露出脚后跟的凉鞋，而平民百姓则穿泡沫塑料拖鞋。

　　妇女也是长袍在身，不过长袍色彩更为丰富，虽不一定戴面纱，但必须把头发包住。城市里的时尚女子，注重发型美观。流行的发型是，将头发梳成横向小辫，然后收拢于脑后，打成髻。摩加迪沙大街上，常常可以看到红头发、红胡子老头，这不是自然长成的，而是用凤仙花染成的。这些老人觉得，头发胡子白了不好看，特意为之。

　　习 俗

　　骆驼在索马里人生活中起着重要支撑作用。他们将骆驼作为衡量家庭财富的标准，用作支付、赔偿的手段。人们爱惜、敬重骆驼，交谈时不容许有亵渎骆驼的话语，禁止人们给骆驼拍照，以免惊扰它们。

　　索马里是著名的“香料之邦”，历史久远，素享盛名。在做礼拜、婚庆活动和款待宾客等场合，人们喜好燃烧乳香，一来香气使人愉悦，二来可以增加喜庆气氛。

　　索马里居民多是穆斯林，谨遵伊斯兰教规。清真寺神圣，未经允许，外人不得擅自进入；进入清真寺，需将鞋子留在门口。

　　婚 俗

　　按照传统，男方父母牵着两峰母骆驼作为聘礼，去向女方父母求婚。订婚后，小伙可到姑娘家帮忙干活，住在单独为他准备的房间里。两个年轻人，可以在一起窃窃私语，甚至晚上也可进入姑娘的卧室。但信奉伊斯兰教的索马里牧民，十分注重姑娘的贞洁，严格保持着新婚检验姑娘贞洁的传统，所以婚前双方不得有出轨行为。

　　如果一切顺利，订婚大约4-5个月后举行婚礼。届时新郎西装革履，新娘一袭白纱，婚宴热闹非凡，载歌载舞，通宵达旦。

　　（作者为外交部礼宾司原参赞）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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