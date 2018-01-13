人民网>>国际

喀麦隆记者点赞中国在喀项目

2018年01月13日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“中国对喀麦隆的贡献看得见、摸得着、感受得到，这种实在感对我们很重要。”在喀麦隆南部大区由中国企业承建的克里比深水港岸边，喀麦隆国家电视台记者基利恩颇有感触地说。

　　与基利恩有相似感触的，还有他的10多名记者同行。日前，经中国驻喀麦隆大使馆、喀麦隆中资企业协会等共同邀请，包括基利恩在内的来自9家当地主流媒体的10多名记者，连续5天对中资企业在喀部分重大项目进行“巡礼式”联合采访。

　　给当地记者们带来最大冲击的，自然是中企实施的大型基建项目。在连接首都雅温得和经济中心杜阿拉的雅杜高速公路工地上，记者们对道路施工质量赞叹不已。

　　“雅杜高速的路面厚度令人印象深刻，中方负责人员居然说还要再铺一层！完全是真材实料。”喀官方日报《喀麦隆论坛报》记者乔斯琳在稿件中惊叹。

　　“中国目前是喀麦隆最大贸易伙伴。不过，两国间不仅做生意，中国对喀麦隆的社会民生方面也倾注了很多。”乔斯琳在稿件中还列举了由中国援建的会议大厦、雅温得多功能体育馆、农村饮用水井以及中企承建的农村太阳能电站、城市供水等直接改善当地民众生活质量的项目。

　　除项目本身，这些喀麦隆记者也认同中国“授人以渔”的理念。

　　《变革报》记者吕西安在其发表的稿件中提到这样一个细节：“在由中企承建的曼维莱水电站，记者们看到两名喀麦隆工程师正在接受中方培训，以便日后能够独立运营这一项目。实际上，中方向喀方进行技术转移是两国合作的一个重要方面。”

　　这次联合采访活动为消除喀当地对中资项目的疑虑提供了良机，也得到了记者们的认同。

　　《喀麦隆本真报》记者亚伯拉罕在一篇稿件中写道：“先前由于双方沟通了解不够，一些喀麦隆人将部分中资项目所处困境完全归咎于中方。而实际情况是，这些困难的症结很多时候来自喀方自身。这样的误解不利于项目有效推进。”

　　在参观过一个涉及1520套社会住房的项目后，吕西安在他的另一篇稿件中写道：“道路干净宽敞，配套的商店、学校、医院随时可以敞开大门。项目早在2017年4月就已通过喀方临时验收，现在仍由中资企业负责日常维护和安防工作，需等待喀方最终具备接收条件。”

　　《信使报》记者雅克写道：“当地存在一些质疑中资项目质量的声音。我认为，应该破除这种先入为主的观念，中国是喀麦隆可以信赖和依靠的伙伴。”

　　《喀麦隆论坛报》记者理查德说，第一次有机会这么密集地参观重大中资项目，“回去后，我要告诉我的孩子们，喀麦隆每天都在发生变化”。

　　“作为喀麦隆最重要的发展伙伴，中国参与了喀麦隆很多重大项目，这是双边合作成果丰硕的证明。”执政党喀麦隆人民民主联盟的党报《行动报》记者克洛代特在稿件中这样写道，“毫无疑问，中国把喀麦隆的发展放在了心上，这从总是按期、高质量完成的中资项目中便可看出。”

　　在采访活动期间，克洛代特在中资项目营地度过了一个特别而难忘的生日。采访团记者和来自中喀双方的项目员工共同为她庆祝生日，大家合唱法文、英文、当地语言的生日歌后，又唱起了中文版的生日歌。

　　（据新华社电  记者乔本孝）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

选票政治捆住美国环保手脚 过去一年，美国政府大举对既存环境监管政策开战，退出《巴黎协定》或许是其中最令人瞠目的举动，但火力最密集的战场还是在美国本土。从废除《清洁电力计划》到松绑开采权、缩减保护区，从允许阿拉斯加猎熊猎狼到弱化西海岸鲸鱼、海龟保护，美国环境政策的全面倒退几乎前所未见。哥伦比亚大学的追踪研究显示，过去一年美国被松绑的环境监管政策已有86项。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：澳大利亚政客应多些自省意识 “我们的地盘”，这是澳大利亚一些人眼中的太平洋岛国，他们习惯于把其他国家称为“非传统的外部力量”。这也就是为什么澳大利亚那个部长动辄拿出“我们不想要”“我们要确保”之类的句式，来表达其对太平洋岛国的傲慢。实际上，这种傲慢导致澳大利亚长期容不下其他国家与太平洋岛国的正常合作。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved