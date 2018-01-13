喀麦隆记者点赞中国在喀项目

“中国对喀麦隆的贡献看得见、摸得着、感受得到，这种实在感对我们很重要。”在喀麦隆南部大区由中国企业承建的克里比深水港岸边，喀麦隆国家电视台记者基利恩颇有感触地说。

与基利恩有相似感触的，还有他的10多名记者同行。日前，经中国驻喀麦隆大使馆、喀麦隆中资企业协会等共同邀请，包括基利恩在内的来自9家当地主流媒体的10多名记者，连续5天对中资企业在喀部分重大项目进行“巡礼式”联合采访。

给当地记者们带来最大冲击的，自然是中企实施的大型基建项目。在连接首都雅温得和经济中心杜阿拉的雅杜高速公路工地上，记者们对道路施工质量赞叹不已。

“雅杜高速的路面厚度令人印象深刻，中方负责人员居然说还要再铺一层！完全是真材实料。”喀官方日报《喀麦隆论坛报》记者乔斯琳在稿件中惊叹。

“中国目前是喀麦隆最大贸易伙伴。不过，两国间不仅做生意，中国对喀麦隆的社会民生方面也倾注了很多。”乔斯琳在稿件中还列举了由中国援建的会议大厦、雅温得多功能体育馆、农村饮用水井以及中企承建的农村太阳能电站、城市供水等直接改善当地民众生活质量的项目。

除项目本身，这些喀麦隆记者也认同中国“授人以渔”的理念。

《变革报》记者吕西安在其发表的稿件中提到这样一个细节：“在由中企承建的曼维莱水电站，记者们看到两名喀麦隆工程师正在接受中方培训，以便日后能够独立运营这一项目。实际上，中方向喀方进行技术转移是两国合作的一个重要方面。”

这次联合采访活动为消除喀当地对中资项目的疑虑提供了良机，也得到了记者们的认同。

《喀麦隆本真报》记者亚伯拉罕在一篇稿件中写道：“先前由于双方沟通了解不够，一些喀麦隆人将部分中资项目所处困境完全归咎于中方。而实际情况是，这些困难的症结很多时候来自喀方自身。这样的误解不利于项目有效推进。”

在参观过一个涉及1520套社会住房的项目后，吕西安在他的另一篇稿件中写道：“道路干净宽敞，配套的商店、学校、医院随时可以敞开大门。项目早在2017年4月就已通过喀方临时验收，现在仍由中资企业负责日常维护和安防工作，需等待喀方最终具备接收条件。”

《信使报》记者雅克写道：“当地存在一些质疑中资项目质量的声音。我认为，应该破除这种先入为主的观念，中国是喀麦隆可以信赖和依靠的伙伴。”

《喀麦隆论坛报》记者理查德说，第一次有机会这么密集地参观重大中资项目，“回去后，我要告诉我的孩子们，喀麦隆每天都在发生变化”。

“作为喀麦隆最重要的发展伙伴，中国参与了喀麦隆很多重大项目，这是双边合作成果丰硕的证明。”执政党喀麦隆人民民主联盟的党报《行动报》记者克洛代特在稿件中这样写道，“毫无疑问，中国把喀麦隆的发展放在了心上，这从总是按期、高质量完成的中资项目中便可看出。”

在采访活动期间，克洛代特在中资项目营地度过了一个特别而难忘的生日。采访团记者和来自中喀双方的项目员工共同为她庆祝生日，大家合唱法文、英文、当地语言的生日歌后，又唱起了中文版的生日歌。

（据新华社电 记者乔本孝）

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