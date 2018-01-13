德国组阁“难产”僵局现转机（国际视点）

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1月12日，德国总理默克尔领导的联盟党（基民盟与基社盟）和社会民主党（社民党）就组成大联合政府达成初步共识，为破解持续3个多月的组阁“难产”僵局带来曙光。

分析人士指出，联盟党和社民党此前有联合执政的成功经验，两大政党再组大联合政府成为德国当前形势下实现政治稳定的最佳选择。如果后续进展顺利，新政府有望在3月底前后成立。

谈判有突破，两大政党在移民难民政策等方面达成共识

12日，联盟党和社民党就新政府组阁为期一周的试探性谈判落幕。各方一致表示，试探性谈判的成功“为德国联邦大选交上了一份正确的答卷”。社民党与联盟党领导人在谈判结束后的新闻发布会上证实，未来将进入大联合政府组阁的细则谈判，并通过了一份28页的组阁建议书，内容涵盖财政、能源、移民政策等15个议题。默克尔表示自己将致力于组成一个“稳固的政府”。社民党主席舒尔茨称，社民党将在1月21日召开特别党代会，就大联合政府执政方案进行党内投票授权。

德国媒体报道称，在组阁建议书中，两党在财政税收、医疗保险、移民难民政策等问题上均作出让步，努力弥合分歧。

在近年来持续降低的法定退休金问题上，社民党兑现了此前防止退休金水平进一步下降的承诺。目前，德国工龄满45年的退休人员法定退休金为在职时净收入的48%。两党同意将现有水平至少维持到2025年。

税收问题和难民政策上，社民党作出妥协。税收方面，不会为提高中低收入群体保障而增加高收入群体税负。在难民问题上，德国每年接收难民和移民的人数必须控制在18万至22万的范围内。难民家庭团聚权利将被严格限制，且家庭团聚批准次数每月不得超过1000起。此外，法定医疗保险融资比例将再次变为由雇主和雇员平摊。

组阁建议书中有关大联合政府未来的欧洲政策也引起媒体广泛关注。“世界不会等待我们——我们需要给欧洲带来新的开端。”默克尔强调，德国的新开端与欧洲的新开端一脉相承。德国《亮点》周刊网站称，今后，欧盟各国应进一步加强合作，在教育、交通运输规划、社会保障和围堵税收漏洞等方面，加强合作。

分析人士指出，这意味着德国新政府未来将采取更积极主动的欧盟政策。舒尔茨日前呼吁加强欧洲一体化，到2025年打造“欧罗巴合众国”，称只有这样才能应对气候变化、难民潮等重大挑战，阻止极右翼势力抬头。默克尔则谨慎地表示，她不打算把欧洲打造成为一个“联邦国家”，而是推动欧盟各国在国防、外交、发展政策、教育和研究领域等“更好合作”，让欧元区变得“不怕风雨”。德国智库欧洲政策中心主席吕德·格尔肯博士表示，对欧合作被视为未来德国大联合政府的优先要务，对欧洲伙伴而言是一个积极信号，特别是在法国总统马克龙发出“重塑欧洲”的呼声之后。

一波三折，再组大联合政府被各界普遍视为“最佳选择”

基于此前多年的联合执政经验，联盟党与社民党的组阁方式被德国媒体普遍视为“最佳选择”。

在去年9月的联邦议院选举中，联盟党保持议院第一大党地位，但得票率不足1/3，社民党得票率第二。两党得票率均大幅下滑。社民党认为此前与联盟党共同执政导致本党丧失特色并可能在未来被边缘化，因此不愿再与联盟党组成大联合政府。

联盟党无奈之下与自由民主党、绿党开始就组阁问题举行试探性对话，但谈判破裂，这令默克尔陷入执政以来最严重的政治危机。重新举行大选、组成少数派政府或让社民党态度转变成为摆在德国面前的三条道路。

在当前反欧盟、反移民的极右翼民粹主义崛起的背景下，无论重新大选还是组建少数派政府，都不能带来德国当前最需要的稳定。相比之下，联盟党和社民党此前有联合执政的成功经验，因此两党再组大联合政府成为德国各界的共识。在近日的民调中，65%的受访者认可默克尔的表现。在经历此前一波三折的组阁谈判失败后，德国大多数选民越发趋于冷静，期待看到一个具有执行力、内部更为统一、稳固的新政府尽快组阁成功。

在这样的背景下，社民党逐渐改变此前坚决拒绝的态度，使大联合政府的组建成为可能。分析人士指出，此次试探性谈判顺利进行，取得了预定成果，迈出了组建大联合政府的关键一步。但此后的组阁过程依旧不会轻松，最终组阁成功与否尚存在不确定性。（记者 冯雪珺）

（本报柏林1月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)