世界羽联公布最新排名

世界羽联11日公布了2018年度第二期的世界排名，中国队组合陈清晨/贾一凡与郑思维/陈清晨分别占据女双和混双的世界头名。
男单方面，马来西亚队名将李宗伟超越世锦赛冠军、丹麦队选手安赛龙重登世界第一宝座。中国队选手林丹和谌龙分列第三、第四位。
女单方面，中国台北队选手戴资颖位居第一。中国队选手陈雨菲与何冰娇分列第八和第九位。
男双方面，印尼队组合吉迪昂/苏卡穆尔乔占据榜首，中国队组合李俊慧/刘雨辰排名第三，刘成/张楠排名第四。
女双方面，陈清晨/贾一凡位居榜首，于小含/黄雅琼位居第九，黄东萍/李茵晖排名升至第十。
混双方面，中国队在该项目上占据前五名的4个席位。其中，郑思维/陈清晨和鲁恺/黄雅琼占据前二，王懿律/黄东萍排名第四，张楠/李茵晖位列第五。（记者王继晟）
《 人民日报 》（ 2018年01月13日 07 版）
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