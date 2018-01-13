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世界羽联公布最新排名

中国队占据混双、女双世界第一

2018年01月13日08:27  来源：人民网－人民日报
 

世界羽联11日公布了2018年度第二期的世界排名，中国队组合陈清晨/贾一凡与郑思维/陈清晨分别占据女双和混双的世界头名。

男单方面，马来西亚队名将李宗伟超越世锦赛冠军、丹麦队选手安赛龙重登世界第一宝座。中国队选手林丹和谌龙分列第三、第四位。

女单方面，中国台北队选手戴资颖位居第一。中国队选手陈雨菲与何冰娇分列第八和第九位。

男双方面，印尼队组合吉迪昂/苏卡穆尔乔占据榜首，中国队组合李俊慧/刘雨辰排名第三，刘成/张楠排名第四。

女双方面，陈清晨/贾一凡位居榜首，于小含/黄雅琼位居第九，黄东萍/李茵晖排名升至第十。

混双方面，中国队在该项目上占据前五名的4个席位。其中，郑思维/陈清晨和鲁恺/黄雅琼占据前二，王懿律/黄东萍排名第四，张楠/李茵晖位列第五。（记者王继晟）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 07 版）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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