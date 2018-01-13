非盟20个成员国开始执行非盟自主筹资决议

卢旺达财政与经济计划部11日在一份声明中说，截至2017年12月，非洲联盟（非盟）有20个成员国已开始不同程度地执行非盟自主筹资的决议。

声明说，肯尼亚、埃塞俄比亚、卢旺达、乍得、吉布提和几内亚等14个非盟成员国已按决议开始征税并已将所得资金存入设于各国中央银行的非盟专用账户。加纳、贝宁、马拉维和塞内加尔4国已启动执行决议所需的国内相关法律和行政程序，毛里求斯和塞舌尔则已表明将遵守决议。

非盟10国财长委员会会议前期专家会议当天在卢旺达首都基加利开幕。专家会议和于13日在基加利举行的非盟10国财长委员会会议将回顾非盟推动财政自主决议的执行进展。

2016年在基加利举行的第二十七届非盟首脑会议通过自主筹资决议，从2017年1月起，非盟各成员国将对非成员国部分进口产品征税0.2％，用于提供非盟委员会全部日常运作预算资金、非盟75％的项目预算资金、非盟25％的维和行动预算资金和非盟其他支出。（记者吕天然）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

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