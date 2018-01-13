美国滥用监控权遭质疑

1月11日，美国国会众议院投票通过一项议案，将颇具争议的《涉外情报监视法》702条款（简称702条款）延长6年。该条款允许美国情报机构在未获得法院许可的情况下对美国境外的外籍人士实施监视，搜集其电邮和短信等通信。

《纽约时报》报道称，参议院共和党领袖麦康奈尔基本能确保参议院下周在不做修改的情况下通过该议案。美国国会授权延长702条款几成定局。

2008年生效的美国《涉外情报监视法》702条款将于本月19日到期，国会必须在此之前就是否延长该条款作出决定。在美国国内，是否延长702条款的争论焦点在于，情报机构按照该条款实施监控时不可避免地会触碰到美国公民的隐私权，因为被纳入监控范围的外籍人士与美国公民的电子通信也将被情报机构在事先没有法院许可的情况下搜集并利用。众议院最终通过的议案文本，只是对情报机构使用凭借该条款获得的美国公民信息的行为做出轻度限制。

美国白宫10日发布声明，督促众议院通过法案授权，以帮助打击境外恐怖主义活动，保护美国公民安全。美国总统特朗普对此事的立场一度引发混淆。特朗普11日上午在其“推特”发文称，该条款可能曾被奥巴马政府滥用，用来监控和诋毁特朗普2016年的竞选团队。随后再发推文宣布支持对法案重新授权，称“今天的投票是关于在外国领土对外国坏人进行监控。我们需要它！要变得聪明些！”

2013年美国中央情报局前雇员斯诺登揭露“棱镜”监听项目以来，美国国内就情报机构监听行为展开了大讨论，而702条款也在该背景下成为美国社会关注的焦点。美国情报界一直以该条款保护美国免受恐怖主义等威胁为由，要求国会延长该条款，但大量美国公民和组织反对这一立场。美国公民自由联盟立法问题主管妮玛·辛格·古莉安妮指出，702条款在实践中十分容易成为情报机构打击政府批评者、移民、弱势群体的工具。

在此次国会辩论中，美国情报机构的境外监听问题没有引起应有的重视。过去5年来，美国全球监听丑闻一再曝出，引发国际社会普遍批评。2013年，据斯诺登公开的机密文件，美国国家安全局监控了35个外国领导人的电话，并通过技术手段在全球范围内追踪并窃取手机活动信息，每天收集的记录高达50亿条。2015年8月，《纽约时报》称美国电话电报公司帮助国家安全局大规模监听、收集互联网民众信息，联合国总部的电话一度遭窃听。去年3月，近9000份有关美国中央情报局黑客工具的文件被曝光，显示中情局拥有强大黑客攻击能力，能够秘密侵入手机、电脑乃至智能电视等众多智能设备。该事件被多家国际媒体称为美国史上最严重的监控丑闻。（记者 胡泽曦）

（本报华盛顿1月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

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