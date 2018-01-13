日对华积极表态只是开始（环球热点）

1月7日，日本东京都北区的王子车站前，日本市民团体向路过的民众募集反对安倍修改宪法第九条的签名。除募集签名外，当天下午2时，1300多名来自日本各地的民众参加了在王子车站附近剧场举行的题为“阻止战争，对安倍修改宪法第九条说‘不’”的集会。

刘军国摄

新年伊始，日本安倍政府频频释放对华善意信号，改善中日关系的迫切愿望显而易见。然而，另一方面，日本却仍在炒作“中国威胁论”，并积极推进修宪进程，引发世界尤其是周边国家的警惕与担忧。要真正改善与中国关系，日本仅有积极表态显然是不够的，还需要说到做到，同中国相向而行。

一边积极表态 一边炒作“威胁”

据日媒透露，日本外相河野太郎初步决定本月下旬访问中国。日本共同社称，这将是继2016年4月底岸田文雄之后日本外相再度访华，也是河野上任后的首次。报道称，2018年是《中日和平友好条约》签署40周年的重要节点年，日本政府正在努力于4月中日韩三国领导人会谈后实现中日两国领导人互访。

近来，日本政府频频就改善对华关系积极表态。日本首相安倍晋三表示，今年是日中和平友好条约缔结40周年，希望今年能成为日中两国人民都承认两国关系长足改善的一年。日本内阁官房长官菅义伟接受采访时也表示，在日中关系逐步改善的情况下，2018年是最好的机会，希望能通过加强经济关系和促进民众交流来增进双方的信任。

但是，另一方面，日本却依然处处流露对所谓“中国威胁”的担忧。近来，河野太郎对中国在国际社会上影响力增强、日本地位相对下降表示担忧。共同社报道称，河野指出，中国在他国参与道路桥梁等基础设施建设，称“（在国外）不论去哪儿，建筑工地上都能看到中文标牌”。过去，日本的官方开发援助（ODA）对外援助曾经是世界第一，但现在世界上绝大多数地区，中国的投资额已经远远超过日本。

日本最近的行动也有遮掩不住的小心思。1月4日到6日，河野太郎访问了巴基斯坦、斯里兰卡和马尔代夫，向这3个印度洋地区国家承诺提供基础设施援助。《读卖新闻》旗下的“日本新闻”网站称，促使河野太郎如此忙碌的是日本对中国与日俱增的警惕。共同社的评论也直白地指出，河野的访问隐约流露出对抗中国的意识。

一边抓住机遇 一边实现“夙愿”

世界银行9日发布最新一期《全球经济展望》，中国经济今年预计增长6.4%，较世行去年6月份预测值上调0.1个百分点。报告指出，2017年全球经济预计增长3%。东亚和太平洋地区对2017年全球经济增速的贡献率超过1/3，其中大部分贡献来自中国。

正如比利时智库布吕格尔经济研究所高级研究员索特·达瓦兹所说：“国际金融危机以来，稳健发展的中国经济始终为全球经济增长贡献动力，也为各国提供了发展机遇。”

深受经济低迷之苦的日本自然不愿放弃这样的机遇。《日本经济新闻》报道指出，日本政府决定改善对华关系，是因为认识到如果持续与世界第二大经济体关系紧张，提升日本经济活力和维护安保稳定就没有指望。

日本已经行动起来。据日本《读卖新闻》报道，日本政府准备正式邀请中国参与日本实施的非洲开发事业，例如基础道路的整修等。据外务省官员透露，这是日本首次提议中国与自己合作参与援建非洲的事业。此外，对于中国正在推进的“一带一路”建设，日本也由原来的抵制到如今展现合作姿态。

但是，日本对中国的防范与争斗心态依然明显。炒作所谓“中国威胁论”除了体现制衡中国的小心思外，还成为安倍政府推动修宪的借口之一。

日本共同社1月1日发表评论称，2018年日本政局的焦点将是修改《宪法》。安倍晋三已经在不同场合反复表达了尽快由国会提议修宪之意。自2012年起，安倍就在多个场合透露修宪是为了应对中国崛起，为了在海上威慑中国。在如此关键时刻，安倍政府显然不会放过炒作“中国威胁论”的机会。

两幅面孔无益“相向而行”

《日本经济新闻》近日刊登题为《日本的课题是对华软硬兼施》的报道称，日本政府2018年致力于改善与中国的关系，反映出安倍晋三首相“现实主义者”和“保守政治家”的两副面孔。

毫无疑问，修宪是安倍这个“保守政治家”的“毕生夙愿”。日本共同网刊文称，日本《宪法》于2018年迎来重要岔路口。自民党宪法修改推进总部将于1月下旬重启全体会议。结合围绕规定“放弃战争”的第九条等4个项目的论点展开讨论。

据日本《东京新闻》报道，正在美国夏威夷进行访问的日本防相小野寺五典，1月11日上午参观了位于考爱岛的“陆基宙斯盾”系统试验基地。报道称，日方正考虑引进该系统。显然，日本正向着“军事大国”狂奔。防卫费连创新高、推进“水陆机动团”建设、积极开拓国际军售市场、大量购买美国武器装备以及计划改造攻击型航母，这一系列军事领域的大动作仍被日本政府包装成提升“防御”能力的“常规操作”。

分析普遍指出，安倍执意修宪，尤其是修改第九条规定，妄图让日本拥有独立军备和交战权，这将使和平宪法与和平精神遭到严重破坏，将对亚太安全局势构成威胁。而且，安倍政府至今没有为发动侵略战争的罪行进行真诚的道歉，安倍每年还向靖国神社供奉祭品。对于包括中国在内的周边国家而言，对于日本修宪必须保持警惕。

在新的一年里，要推动中日关系进一步改善，需要日方同中方相向而行。只有表态，没有行动，显然行不通。

(责编：白宇)