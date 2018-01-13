“一带一路倡议具有世界影响”

“给我写个福字吧”，中国书法家协会会员刘昱面前排起了一条长队，其中有不少外国驻华记者，说着流利汉语请他写“福”字。

中国书法、糖画、面塑、珐琅彩、景泰蓝……1月12日晚的首都博物馆内有着不同寻常的热闹，由外交部与北京市人民政府联合举办的2018年外国驻华记者新春招待会在这里举行。外交部部长助理秦刚，北京市委常委、常务副市长张工出席。外交部发言人、新闻司司长陆慷主持。外国驻华记者、外交官、部分中央部委和北京市有关部门负责人、国内主要媒体负责人等近600人出席招待会。

“中国的发展速度让人惊叹”，《新苏黎世报》记者迈克尔·拉顿斯基对本报记者感叹道，迈克尔的话也代表了与会驻华记者的心声。英国《金融时报》北京分社副社长路西·霍比说，“中国经济前些年的表现曾让我感到担心，但2017年以来中国经济发展态势良好”。

“2017年对中国来说是极不平凡的一年。”秦刚在致辞时表示，2017年，中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，大会擘画了中国未来发展的新蓝图，提出了新目标新任务。中国向全世界发出了共同构建新型国际关系、共同构建人类命运共同体的庄严呼吁。中国经济继续稳定增长，国内生产总值迈上80万亿元人民币台阶，1000多万农村人口摆脱贫困，中国对全球经济增长的贡献稳居1/3，世界经济的“中国稳定器”作用愈发明显。

中国与世界的关系站在新的历史起点上。习近平主席在达沃斯世界经济论坛、二十国集团峰会、亚太经合组织领导人非正式会议等多边场合，就全球化与自由贸易、区域合作、全球治理等问题阐明中国立场、贡献中国智慧、提出中国方案。中国倡议正日益得到国际社会的赞同与支持，中国梦与世界梦更加紧密地联系在一起。

“‘一带一路’倡议具有世界影响，通过这一倡议，中国将相关国家联系起来，让中国经济发展惠及世界”，美国全国广播公司北京分社社长埃力克如是评价。他同时指出，物理学上力是相互作用的。中国要注意应对“一带一路”建设中的非积极因素。日本驻华大使馆新闻官熊野慎治也对本报记者表示，就像日本首相安倍晋三日前所说，他希望日本未来可以就“一带一路”倡议的相关项目与中国展开探讨。

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。法国广播电台常驻中国记者多米尼加·安德烈说，她非常赞同秦刚在致辞中说的，“中国的稳定发展就是对世界的贡献。中国的改革开放取得的巨大成就离不开世界的支持合作。新时代中国有责任也有能力同各国分享发展机遇。”她说，法国希望进一步同中国加强合作，分享中国的发展机遇，法国总统马克龙作为中共十九大后首位访问中国的欧洲大国领导人就是最好的证明。

今年，中国将举办博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会、中非合作论坛峰会、首届中国国际进口博览会等一系列主场外交。秦刚表示，驻华外国记者是中国发展的见证者、亲历者，也是中国故事的讲述者。中国继续欢迎外国记者公正、客观地报道中国，共同见证新时代中国的发展以及中国发展对世界的影响。

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 03 版）

(责编：白宇)