任何“政治傲慢”都是愚蠢的（钟声）

企业赛场上的胜者，只可能是擅长“界内控球”的一方。永存对所在国法律的敬畏之心，承担起应尽的政治责任，当是所有企业的必修课

近日，美国连锁酒店万豪国际集团被发现在发给中国会员的邮件中，将中国香港、澳门、台湾、西藏等地区列入“国家”一栏。此后还有媒体曝出，万豪酒店在美国社交网站推特上为一个“藏独”团体账号“点赞”。中国民众对此表示了强烈不满，国际舆论场也十分关注。继万豪之后，美敦力、达美航空等在华经营的跨国企业也因相同原因，受到舆论的严厉批评。

虽然上述被曝光企业闻讯及时作出更正，但也充分说明，现实中确有一些外国企业只图在华挣钱，却完全无视已成为国际共识的政治底线。究竟是因为无知，还是在刻意打擦边球？这些企业自己心知肚明，外界也不难得出结论。

古希腊哲学家亚里士多德曾作著名的“政治人”假设，指出“人是天生的政治动物”。显然，由人组织起来的企业，不可能脱离政治属性。经济活动和政治活动是人与人社会关系的两个必然联系的层面，企业经营虽集中于经济层面，但却牵涉公共管理的方方面面。企业不是生存在荒漠中的，更不可能生存在法外之地。对于那些到他国投资的企业来说，在现今主权国家体系之下，政治责任更是社会责任的核心部分。

政治责任，有其不可逾越的边界。比如，尊重所在国主权和领土完整，遵守所在国法律，尊重所在国人民的民族感情，都是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作应当守住的起码政治底线，也是基本人性的体现。即便是在西方，守住基本政治正确，也是社会行为规范的基本要素。眼下比较突出的例子是，今年1月1日起，德国针对社交媒体平台监管的《网络执行法》正式施行。根据该法案，对虚假新闻、仇恨言论等违法内容处理不力、不当的社交网络平台，将被处以最高5000万欧元的罚金。这意味着，网上任何行为主体都被要求不可以有“出界”行为，否则必将付出代价。在德国运营的外国社交媒体网站均对此表示配合执法。

“万豪事件”，不乏“出界”的故意，说明西方一些人忽视甚至蔑视中国作为一个统一的多民族国家，对主权和领土完整的关切。但遗憾的是，在报道“万豪事件”时，美联社等西方媒体仅选择性地强调，中国官方及民间对台湾、香港、澳门、西藏等涉及主权的问题“极为敏感”，而不情愿指出问题的本质是那些外国企业不惮伤害别国人民感情的“政治傲慢”。

中国人讲，没有规矩，无以成方圆。企业赛场上的胜者，只可能是擅长“界内控球”的一方。正如苹果公司首席执行官库克所悟到的——去年11月在出席第四届世界互联网大会时，他曾明确表示“当你到一个国家，进入一个市场，就要遵守该国的法律法规”。

历史一再证明，任何“政治傲慢”都是愚蠢的。对于在华外企乃至任何赴他国投资的企业而言，永存对所在国法律的敬畏之心，承担起应尽的政治责任，都应该是必修课。

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 03 版）

(责编：白宇)