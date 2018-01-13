中国建筑在俄罗斯“圈粉”

中共六大会址焕然一新，获得2016年度莫斯科古建修复比赛“最佳施工组织奖”和“最佳项目奖”。2017年，中共六大会址常设展览馆项目又获得莫斯科市“文化遗产修复及现代化使用特别奖”。

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修复前的中共六大会址。

本报记者 张晓东摄

俄罗斯联邦大厦A塔项目、圣彼得堡斯多克曼涅瓦商业中心、莫斯科郊外的中共六大会址修复工程、莫斯科中国贸易中心项目……中国建筑集团有限公司（以下简称中国建筑）深耕俄罗斯市场12年，克服施工标准不同、施工条件不利等困难，完成了一项又一项质量过硬、广受赞誉的建筑项目，成为中国企业在俄罗斯的亮丽名片。

接连啃下几块“硬骨头”

2005年，中国建筑在同全球十几家实力雄厚的公司竞标中脱颖而出，成功中标俄联邦大厦双塔中较高的A塔项目。该项目主体建筑高度364米，包括天线总高达430米，为欧洲钢砼结构第一高楼。中国建筑试水俄罗斯的第一个工程就赢得开门红，成为中国建筑在海外承建的标志性建筑之一。

2006年10月，中国建筑与俄方签署圣彼得堡斯多克曼涅瓦商业中心项目的施工合同。涅瓦商业中心的建成，结束了圣彼得堡市建筑地下室深度无法超过6米的历史，也是首个荣获鲁班奖（境外工程）的欧洲项目。

位于莫斯科郊外的中共六大会址是俄罗斯联邦级文物，是中国革命历程的见证，也是中俄两国人民深厚友谊的象征。2015年9月，中国建筑正式接手修复这座有着180多年历史的古典弧形建筑，仅用293天就完成了会址建筑结构加固、屋顶加盖、室内精装修、机电安装等全部任务，创造了俄罗斯古建修复第一的速度，而且做到了精准复原。如今站在焕然一新的中共六大会址旁，恐怕每一位参观者都会对会址修复工艺发出由衷赞叹。该项目荣获2016年度莫斯科古建修复比赛“最佳施工组织奖”和“最佳项目奖”。2017年，中共六大会址常设展览馆项目又获得莫斯科市“文化遗产修复及现代化使用特别奖”。

去年9月封顶的莫斯科中国贸易中心项目，是中俄务实合作又一项样板工程。它融合了中国古典园林建筑风格，建成后成为中国企业在莫斯科创业的总部基地、优质产品展示中心、交易中心和信息中心。2017年8月，凭借工程质量、安全管理、文明施工等方面的优势，该项目荣获莫斯科市建筑行业质量最高奖——2017年度莫斯科市优质工程奖第一名，这是中国企业第一次在俄荣获该奖项。

既有“金刚钻”，还能“拍大片”

俗话说得好，“没有金刚钻，揽不了瓷器活”。中国建筑在俄接手的每一个项目都堪称“硬骨头”——除了海外施工等常规难题之外，还要应对俄罗斯特有的地质、气候带来的特殊难题。

涅瓦商业中心项目位于古城圣彼得堡，这里冬季漫长，气候寒冷，靠近海边，沼泽地质特征明显，不利于开发地下室。此前整个城市只有零星几个半地下室，而涅瓦商业中心却设计了深达15.5米的四层地下室。深入流塑性黏土地下15.5米处施工，有很大的风险。而且，西、北两面紧邻几座百年古建筑，地下施工会导致这些周边建筑下沉和墙体开裂。如何既不损坏周边建筑，又成功进行地下施工呢？他们决定采用加快工期的“地下逆作法”“高压注浆钢板桩”等施工方法。地下施工前，项目部先对周边所有建筑进行地基和墙体加固，之后突破自下而上的施工常规，改为上下同时开工，即从顶层顶板开始依次向下施工，同时为地下基础注浆，大大节省了工期。

中建俄罗斯有限责任公司副总经理陈文峰说，这些方法此前在俄建筑界还从未采用过。斯多克曼集团董事会副总裁科罗拉·泰尔·雷蒂曼看到施工场景，激动地说：“这个场面令人振奋，很有影视大片的震撼效果，棒极了！”此后，“逆作法”被《俄罗斯城市建筑》等多家建筑业内杂志介绍推广。

俄罗斯建筑业普遍采用工业化模板部件拼装完成地下室的建造，不能实现柱子、墙体、顶板的一次性浇筑，工程进度较慢。莫斯科中国贸易中心项目经理刘志刚介绍说，在建设该中心过程中，为说服俄方同意中方地下室结构整体浇筑的施工方法，双方进行多次沟通，终于争取到一次试验机会。项目部加班加点铸造模板，最终按照中国标准浇筑出来的模板质量优良，比采用工业化模板拼装、14天一层的速度缩短了一半工期。在“2017年度莫斯科市优质工程奖”初评入围颁奖会上，莫斯科国家建筑监督建设局局长奥利格·安东辛卡要求所有参会建筑企业学习中国建筑先进的管理经验、优秀的组织能力和工匠精神。

俄罗斯冬季寒冷且漫长，严寒让混凝土硬化无法达到预期标准，很多建筑企业不得不在冬季停工。在修复中共六大会址时，中国建筑搭建起一个全封闭的绿色暖棚，用内箱式柴油加热管加热，为建筑“穿”上“保暖外衣”。当室外温度在零下30摄氏度时，暖棚内温度始终保持在16摄氏度。这项中国独创的冬季施工方法在莫斯科又成了“第一”，不仅保证了室内砌筑、抹灰、古建补砖的施工质量，又缩短了5个多月工期。

几个项目创造的“中国品质”“中国标准”和“中国速度”，为中国建筑进一步打开俄罗斯市场奠定了基础。陈文峰说，中国建筑结合俄罗斯实际情况改进或发明的一些独特施工方法，也触动了当地建筑企业，中国标准逐渐被俄方接纳，中国速度带动了俄罗斯速度，这是中国建筑对俄罗斯建筑业作出的独特贡献。

俄罗斯不少民用建筑都是上世纪五六十年代修建的，亟待更新换代或改造升级，建筑市场需求量大。陈文峰说，随着经济缓慢复苏，俄罗斯建筑行业前景看好。他期待中国建筑能为扩大和深化中俄务实合作添砖加瓦。

（本报莫斯科1月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 03 版）

(责编：白宇)