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澳总理表示应尽力防止霸凌事件发生

赵博

2018年01月12日20:25  来源：新华网
 
原标题：澳总理表示应尽力防止霸凌事件发生

　　新华社堪培拉１月１２日电（记者赵博）澳大利亚１４岁童星埃米·多莉·埃弗里特日前因不堪网络霸凌自杀，她的葬礼１２日在澳大利亚北领地凯瑟琳镇举行。澳总理特恩布尔在社交媒体上表示，多莉的遭遇提醒人们警惕网络霸凌的危害，应采取措施尽力防止霸凌事件发生。

　　１２日下午，数百名悼念者聚集在当地一所学校参加了多莉的悼念仪式，参与者身穿蓝色衣服——这是多莉生前喜欢的颜色，与多莉的家人一起送多莉最后一程。

　　葬礼结束后，多莉的家人发表了一个简短的声明，表示他们将成立一个名为“多莉梦想”的信托，以提高人们对欺凌、抑郁、焦虑和青年自杀现象的重视程度。

　　在葬礼的前一天，澳总理特恩布尔在社交媒体上表示，“多莉的逝去凸显了霸凌事件对受害者及其家庭毁灭性的影响，我们必须采取措施来减少霸凌事件的发生，无论是在网络还是网络以外的任何地方，并尽可能地消除它。”

　　特恩布尔表示，随着网络越来越普及和先进，网络霸凌可以在任何地点和任何时间骚扰和恐吓受害者。他认为，防止网络欺凌需要做更多的工作，从政府、卫生组织到互联网公司，应尽力防止网络霸凌的发生。

　　多莉１月３日自杀。她的父亲７日在社交媒体上发文，披露女儿不堪网络霸凌才选择轻生，但没有公开女儿遭受网络霸凌的细节。多莉８岁时因担任澳大利亚一知名帽子品牌代言人而为人熟知。

(责编：徐祥丽、王欲然)
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