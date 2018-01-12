老挝向中国移交104名电信诈骗犯罪嫌疑人

原标题：老挝向中国移交１０４名电信诈骗犯罪嫌疑人

新华社万象１月１２日电 中国和老挝警方１２日在老挝首都万象瓦岱国际机场举行签字移交仪式，老方将１０４名中国籍电信诈骗犯罪嫌疑人移交中方押解回国。

当天，老挝公安部安全总局和警察总局负责人同中方工作组负责人在移交书上签字，中国驻老挝大使馆警务联络官代表使馆出席仪式。

２０１７年下半年，中国警方根据群众报案进行调查后，获悉一批犯罪嫌疑人在老挝境内冒充公检法人员进行网络兼职刷单及网络投资诈骗活动，受骗人员众多，涉案金额巨大，社会影响恶劣。中老两国公安部门对此案高度重视，随即开展侦查工作，两国警方去年１２月下旬在老挝万象市和琅勃拉邦省一举捣毁６个电信诈骗窝点，成功抓获１０４名电信诈骗犯罪嫌疑人。

中老两国是友好邻邦，近年来双方执法安全合作成果丰硕，为维护两国社会安全与经济发展作出积极贡献。２０１７年中老警方联合侦办各类案件１８起，除此次抓获的１０４名电信诈骗犯罪嫌疑人外，老挝警方还抓获并向中方移交经济、刑事犯罪嫌疑人１１人。

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