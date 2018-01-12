外交部发言人：中方已协助伊朗专业搜救人员以最快速度抵达上海

人民网北京1月12日电 （记者韩秉宸）在12日举行的外交部例行记者会上，有记者问：昨天，发言人就伊朗方面称在搜救东海舟只相撞事故中失联的伊朗籍船员方面并不积极作出回应。中方是否同意伊方派遣专业队伍参与救援？

外交部发言人陆慷再次重申，事故发生以来，中国政府高度重视、并一直在尽最大努力搜救撞船事故失踪船员。中方救援人员冒着巨大的生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业。同时，中方也协调了日韩等国搜救力量参与海上救援。中方将继续本着专业和负责任的态度开展救援工作，希望各方以中国交通运输部官方发布信息为准，以准确把握救援工作实际情况。中方与伊朗各部门就救援工作保持着通畅有效沟通。

陆慷介绍说，据了解，中方已根据伊方申请以最快速度协助12名伊朗专业搜救人员抵达上海，中方正在安排上述人员尽快参与具体救援行动。此外，组织具体救援工作的上海海事局有关负责人已于昨日在上海向伊朗驻华大使当面介绍了搜救工作最新进展。

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