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外交部发言人：新时期中柬关系必将取得新的更大发展

2018年01月12日19:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京1月12日电 （记者韩秉宸）在12日举行的外交部例行记者会上，有记者问：李克强总理已经结束对柬埔寨的正式访问。你能否介绍通过此次访问中柬双方达成了哪些共识和成果？今年是中柬建交60周年，你认为此访对推动中柬关系进一步发展有何意义？

外交部发言人陆慷表示，李克强总理对柬埔寨的访问正值新年伊始，是中国领导人2018年首次出访，充分体现了中方对中柬关系的高度重视。

访问期间，李克强总理会见了西哈莫尼国王，同洪森首相举行了会谈。双方高度评价中柬60年来的友谊与合作，一致同意继往开来，共同建设具有战略意义的命运共同体。

双方将继续保持高层频繁交往，加强战略沟通，在重大问题上相互支持。中方将继续支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，继续为柬埔寨保持稳定、实现发展、改善民生提供力所能及的帮助。

双方将进一步对接发展战略，共建“一带一路”，努力实现新的贸易增长目标，推动西哈努克港经济特区等大项目建设，加快推进乡村道路、学校、医院等民生工程。

双方将进一步活跃人文交流，鼓励更多公民赴对方国家旅游，给两国青年创造更多学习交流机会，为中柬友谊培养更多接班人。

双方还将加强多边协调，维护广大发展中国家的共同利益，为地区和世界的和平、稳定、发展作出积极贡献。

访问期间，李克强总理同洪森首相共同见证签署了19份双边合作文件，共同观看了中柬建交60周年图片展，出席了中方资助的“爱心行”项目启动仪式，并为中方援建的考斯玛中柬友谊医院和特本克蒙省医院项目揭牌。

李克强总理此访适逢中柬建交60周年。过去的一个甲子是中柬友谊历久弥坚的60年，也是中柬合作枝繁叶茂的60年。随着李克强总理此访成果的逐步落实，新时期中柬全面战略合作伙伴关系必将取得新的更大发展。?

(责编：徐祥丽、王欲然)
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