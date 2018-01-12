原标题：反性骚扰全球热 捅破潜规则显进步

新华社北京１月１２日电 （全球热点）反性骚扰全球热 捅破潜规则显进步

新华社记者

１１日，北京航空航天大学通报，该校教授陈小武因性骚扰学生被撤职和取消教师资格。

从美国好莱坞大佬身败名裂，到英美政客黯然辞职，再到北航教授被解职，在这场自下而上、声势浩大的全球反性骚扰运动中，人们看到，暴露问题、正视问题，才能让解决问题成为可能，进而推动社会进步。

【新闻事实】

好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦性侵丑闻去年曝光后，许多人以“我也是”为话题标签，在社交媒体上公开自己遭性骚扰或性侵经历。去年１０月至１２月，以社交网络“推特”和“脸书”为平台，“我也是”话题标签使用超过６００万次。

“我也是”运动不断激发国际社会对性骚扰的关注。比利时布鲁塞尔大区负责机会平等及妇女事务的国务秘书比安卡·德贝茨１０日说，比利时根特大学一项调查显示，在受调查的４２５名１５岁以上布鲁塞尔女性中，８８％的人承认曾遭受过至少一次性骚扰。

“我也是”运动本身也激发不同声音。在法国，据法国《世界报》报道，包括著名女影星卡特琳·德纳夫在内的１００名女性日前签署联名信，公开声讨“我也是”运动，质疑其对“性骚扰”的界定，称其过度上纲上线。但这封联名信本身，又招致众多女权人士指责。

可以看到，从道德和法律层面，性骚扰都是争议性话题。但无论如何，当“潜规则”逐渐“大白于天下”，这本身就指明社会进步的方向。

【深度分析】

职场性骚扰问题存在已久，几乎是“公开的秘密”，但鲜有受害者发声。分析人士认为，近来这场反性骚扰运动可被视为女性运动一部分，是从社交媒体上一个热词最终扩展到全球范围的一场平权运动。

这场运动会促使更多人思考，性骚扰的边界在哪里？量化指标如何设定？这些思辨或有助于相关法律出台，促进问题解决。

相较欧美文化而言，亚洲文化更趋内敛，很多人认为性骚扰话题“上不得台面”。如今，包括中国在内一些亚洲地区的女性勇于在网上发声，称遭受过性骚扰，这反映了社会的进步、思想观念的革新，可被视为是男女平权运动的一种新发展。

【第一评论】

从女性的长久沉默、社会长期的熟视无睹，到越来越多女性勇敢说出来，越来越多的男性参与和声援，社会各界正在推动塑造对性骚扰零容忍的风清气正。这场“我也是”运动，正借助网络平台和舆论辐射，将女性的平权诉求变为公共议题，将零容忍行为上升为共识。

推而广之，对“我也是”运动的理解，也可以放在全球政治格局巨变和社会思潮涌动的时代背景下。这一运动，是对当今世界社会达尔文主义和丛林法则的一种抗争。一个强者可以凭借权力对弱者为所欲为的世界是危险的。

性骚扰、性侵现象不断发生，不是因为侵害者不辨对错，而是因为他们认为不会受到惩罚。世界的进步和发展，需要人道主义精神指引，其本质就是对生命的关怀和尊重，是不论性别、职业、种族，所有人都享有平等的尊重。

【背景链接】

去年１１月２２日，联合国秘书长古特雷斯在“消除性别暴力１６日活动”发起仪式上说，近期报告显示，工作场所性骚扰现象非常普遍，社会也对家庭暴力的严重性认识不足。他呼吁制止暴力侵害妇女和女童的行为。

“停止街头骚扰”组织统计，在美国，２３％的女性曾遭性骚扰。联合国数据显示，在欧盟，４５％至５５％的女性曾在１５岁之后遭性骚扰。非洲、拉美、中东等地区的相关数据同样触目惊心。

美国媒体整理各研究机构近年来各类报告发现，性骚扰和性暴力在全球多个地区都相当普遍。“行动援助”组织统计数据显示，５７％的孟加拉国女性、７７％的柬埔寨女性、７９％的印度女性以及８７％的越南女性都曾经历过某种形式的性骚扰。（记者：徐剑梅、刘晨、韩梁；编辑：闫亮、孙浩）（相关图文视频融合报道请关注“新华国际头条”微信公众号）

(责编：徐祥丽、王欲然)