原标题：印度发射一箭３１星 法国卫星瞄准系外行星

新华社北京１月１２日电 综合新华社驻新德里、巴黎记者报道：印度空间研究组织１２日成功发射一枚极地卫星运载火箭，将３１颗卫星送入太空，其中一颗来自法国的纳米卫星将用于研究太阳系外恒星“绘架座β星”及围绕它运转的行星。

此次任务是印度极地卫星运载火箭的第４２次发射，也是印度空间研究组织自２０１７年８月３１日发射失败后的第一次发射任务。

印度空间研究组织官员对媒体表示，火箭从萨迪什·达万航天中心发射升空。火箭搭载了来自印度的地球观测卫星“制图卫星２号”和另外两颗卫星，以及来自加拿大、芬兰、法国、韩国、英国和美国的２８颗卫星。

“制图卫星２号”携带的全色和多光谱遥感相机可以提供高分辨率图像，并具备延时摄影和夜间摄影功能。卫星将为城市规划、沿海土地利用、道路网络建设以及水资源分布监测等方面提供服务。

法国国家科学研究中心介绍，本次发射的一颗纳米卫星ＰｉｃＳａｔ是该机构与巴黎天文台共同设计建造的。它质量只有３．５千克，由三个边长１０厘米的正方体卫星模块组成，携带了一个小型天文望远镜。

这颗卫星将在距离地球表面约５０５公里的极地轨道上工作，预期工作寿命约１年。其主要任务是观测行星“绘架座β星ｂ”飞越其母恒星“绘架座β星”表面的过程，据介绍这个现象约１８年才出现一次。相关观测有助了解这颗行星的大气化学成分等特点，增进天文学家对地外行星的认识。

位于南天星空的“绘架座β星”是一颗距离地球约６３．４光年的恒星，其周围由气体、尘埃和碎石构成的罕见巨大拱星盘一直令各国科学家充满好奇。“绘架座β星ｂ”是２００８年发现的一颗与木星类似的巨型气体行星，距离其母恒星约１５亿公里。（参与记者：赵旭、张雪飞）

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