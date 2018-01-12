原标题：国际观察：七国议长联合访华传递哪些信号

新华社北京１月１２日电（国际观察）七国议长联合访华传递哪些信号

新华社记者

北欧和波罗的海七国议长７日至１３日首次联合访华。

分析人士认为，此次七国议会领导人联合访华，是北欧和波罗的海国家集体同中国开展高层交往的一种新形式，标志着双方政治互信和各领域交流合作进入快速发展的新时代。

创举来之不易

代表团主要成员包括芬兰、挪威、冰岛、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛议长和瑞典第一副议长。这次访问既有高规格的会见、会谈，又有深入民间的参观和交流。

北欧和波罗的海国家国小民寡，但如果作为一个整体来看则体量可观。北欧和波罗的海国家议长设有联合出访机制。

分析人士指出，对于中国与北欧和波罗的海国家的交往来说，此次七国议会领导人联合访华是一次重要创新，也表明了双方加强合作的强烈愿望。

瑞典议会对华友好协会主席、执政党社民党资深议员肯特·哈尔斯泰特说，北欧与波罗的海国家议长联合访华，具有北欧和波罗的海地区的整体代表性，意义积极而重大。

中国驻芬兰大使陈立告诉记者，此次联合访华并非一蹴而就，双方都付出了不懈努力，才将美好愿望变成了实际行动。

芬兰议会外事局负责国际合作事务的卡里·萨洛对记者说，虽然北欧与波罗的海国家的议长曾不定期联合出访，但这种方式并不常用。萨洛认为，对于一国议长来说，日程安排非常紧张，能够抽出一周时间联合访问中国，七位议长可以说是“下了很大血本”。

目光聚焦中国

分析人士认为，七国议长努力取得协同，实现联合访华，传递出四大信号。

一是中国与北欧和波罗的海国家的互信达到新高度。陈立说，北欧一些国家的议长素有联合访华意愿，近期区域各国对华友好合作态势达到历史新水平，联合访华时机成熟。中国与北欧和波罗的海国家虽然社会制度不同，但可以开诚布公、平等交流、包容互鉴。

二是北欧和波罗的海国家急需深入了解中国。中国近年来经济社会发展之快，不仅让西方社会改变了对中国的固有印象，也吸引更多有识之士去了解中国。

拉脱维亚议会拉中友好小组主席谢尔盖·波塔普金告诉记者，中国的发展拉脱维亚有目共睹，“我们可以从中国学会很多东西，这将给拉脱维亚带来巨大好处”。

三是北欧和波罗的海国家对华经济合作诉求强烈。分析人士认为，此次访华的议长乃至其所在国议会和决策层，都或多或少希望进一步开拓对华合作商机。

立陶宛经济部企业署署长代娜·克莱波内说，北欧与波罗的海三国联系密切，还是欧盟市场不可分割的组成部分，立陶宛可以成为中国进入欧洲和独联体国家的门户。

四是北欧和波罗的海国家抱团取暖、外向发力明显。自难民危机和英国决定“脱欧”以来，欧洲一体化面临空前困境，一些地理相邻、发展理念和经济水平相近的国家开始加强协同，同时扩大对外交往，拓展发展空间。而中国无疑是这些国家外向发力的重要目标国。

深化交流合作

分析人士认为，此次北欧和波罗的海国家议长联合访华对进一步深化中国同上述国家的立法机构交流和各领域合作，促进中欧关系全面发展具有重要意义。

立法机构的交往与合作，是推动各领域务实合作的重要渠道。波塔普金说，近年来，拉脱维亚议员们不断呼吁增加驻华外交人员、增加颁发签证数量，取得显著成效。驻京使馆工作人员数量翻番，签证中心也大大增加，议会在其中发挥了重要作用。

挪威议长托马森说，当前一些重大的地区和国际问题发展变化快，如乌克兰局势、朝鲜半岛局势以及北极问题等，这次访华有助于北欧国家与中国在重要国际事务上进行更紧密的协调。

哈尔斯泰特说：“中国的国际影响力越来越大，尤其是在应对气候变化等问题上所发挥的作用受到国际社会广泛赞誉。北欧国家愿意寻求与中国在更多领域开展更紧密的合作。”

陈立说，中国在开展与欧盟合作的同时，也可以开展中国与中东欧国家合作，开展中国与北欧国家合作，这些多层次的交流平台都是对中欧合作框架的有益补充。（综合新华社记者李骥志、郭明芳、郭群、付一鸣、梁有昶报道）

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