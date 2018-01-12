CF40-PIIE第三届中国经济论坛在华盛顿举行

人民网华盛顿1月11日电（记者 吴乐珺）1月11日，由中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）共同举办的CF40-PIIE第三届中国经济论坛在美国首都华盛顿召开。本届论坛主题为“中国经济新时代与金融开放”，与会专家就“解读中国经济新时代”、“中国货币政策与全球金融合作”、“中美经济关系走向”等议题展开讨论。

多名与会的中美经济学家认为，合作依然是中美经合关系的长期趋势，但值得注意是的，今年两国贸易摩擦的可能性增加，但贸易问题仍需要通过两国协商解决。

中国金融四十人论坛学术顾问、北京大学教授林毅夫认为，中国特色社会主义进入新时代后，中美经贸关系合作共赢的基础并没有改变，中国经济将继续深化改革，稳定增长，给美国消费者提供物美价廉的商品，也为美国企业创造更多市场机遇。

彼得森国际经济研究所高级研究员杰弗里·肖特表示，随着美中两国在经贸和投资领域的合作不断深入，贸易摩擦增加属于正常现象。但出于美国国内的政治因素考量，今年美国可能加大对中国进口产品的贸易救济调查。长期来看，双方在电子商务、服务贸易等领域可以加强合作。彼得森国际经济研究所高级研究员查德·伯恩称，美中贸易摩擦加剧，如果爆发“贸易战”，没有人会是赢家，会出现“双输”，甚至“多输”的局面，贸易问题必须两国通过协商解决。

中国金融四十人论坛高级研究员哈继铭表示，中美经济相互依存度不断提高，两国经贸合作的基础依然坚实，双方在在电子商务、高铁、移动支付等领域具有广阔的合作前景。哈继铭认为，贸易是有国际规则的，发生贸易摩擦，可以在双边或世贸组织多边场合寻求解决方式。(完)

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