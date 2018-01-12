外交部评万豪事件:应尊重中国人民民族感情

人民网北京1月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷12日主持例行记者会。记者会答问实录如下：

问：据报道，日本海上保安厅称，东海海域撞船事故中的巴拿马籍船只已经漂移到了日本附近海域，日方向中国海警提出参与搜救的请求，但中方表示不需要日方协助。中方对此有何评论？

答：我不知道你援引的这个说法从何而来。我能告诉你的是，海难事故发生后，中国政府高度重视有关搜救工作，中方及时向外界通报情况，也与其他有关方面保持着密切的联系。我们对其他国家参与搜救工作持欢迎和开放态度，包括韩国、日本的搜救船只都参与了有关搜救工作。

问：李克强总理刚刚结束了对柬埔寨的正式访问。你能否介绍通过此次访问中柬双方达成了哪些共识和成果？今年是中柬建交60周年，你认为此访对推动中柬关系进一步发展有何意义？

答：李克强总理已经结束对柬埔寨的正式访问，于昨天晚上回到北京。这次访问成果丰硕，我也愿意借此机会向大家详细介绍一下此访有关情况。

李克强总理对柬埔寨的访问正值新年伊始，是中国领导人今年首次出访，充分体现了中方对中柬关系的高度重视。

访问期间，李克强总理会见了西哈莫尼国王，同洪森首相举行了会谈。双方高度评价中柬建交60年来的友谊与合作，一致同意继往开来，共同建设具有战略意义的命运共同体。

双方将继续保持高层频繁交往，加强战略沟通，在重大问题上相互支持。中方将继续支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，继续为柬埔寨保持稳定、实现发展、改善民生提供力所能及的帮助。

双方将进一步对接发展战略，共建“一带一路”，努力实现新的贸易增长目标，推动西哈努克港经济特区等大项目建设，加快推进乡村道路、学校、医院等民生工程。

双方将进一步活跃人文交流，鼓励更多公民赴对方国家旅游，给两国青年创造更多学习交流机会，为中柬友谊培养更多接班人。

双方还将加强多边协调，维护广大发展中国家的共同利益，为地区和世界的和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

访问期间，李克强总理同洪森首相共同见证签署了19份双边合作文件，共同观看了中柬建交60周年图片展，出席了中方资助的“爱心行”项目启动仪式，并为中方援建的考斯玛中柬友谊医院和特本克蒙省医院项目揭牌。

李克强总理此访适逢中柬建交60周年。过去的一个甲子是中柬友谊历久弥坚的60年，也是中柬合作枝繁叶茂的60年。随着李克强总理此访成果的逐步落实，新时期中柬全面战略合作伙伴关系必将取得新的更大发展。

问：据报道，近日，万豪酒店集团在其会员邮件和手机应用软件注册页面将港澳台和西藏列为“国家”。据报道，目前中国多个部门已对万豪酒店采取措施并立案调查。中方对此有何评论？

答：我相信大家都已经注意到有关情况。你可能也注意到了，中方有关部门已经对此作出了处理，你所提到的这家企业负责人也已公开致歉。我想强调，香港、澳门、台湾、西藏都是中国的一部分，这是客观事实，也是国际社会的共识。

我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国企业也应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这也是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作最起码的遵循。

问：你能否介绍中国领导人出席达沃斯世界经济论坛年会情况？

答：中方重视达沃斯世界经济论坛作为当前形势下各国就宏观经济问题进行交流重要平台的作用。我们会及时发布中方代表团出席论坛2018年年会有关消息。

问：据报道，周四，法国两家非政府组织在法国指控韩国三星公司，称三星中国工厂存在雇佣童工、虐待劳工等问题。中方对此有何评论？

答：我不了解你提到的情况。作为原则，我想强调，中国政府一贯重视维护劳动者合法权益，在执法、行政管理等方面采取了一系列措施，有效保护劳动者权益。

问：今天公布的有关中朝贸易数据显示，虽然2017年12月中国对朝鲜的出口有所下降，但全年对朝出口是增长的。中方能否详细介绍对朝出口的具体情况？

答：如果你关心的就是贸易数据本身，建议你向中国海关总署进一步了解有关情况。海关总署发言人今天已经比较详细地介绍了中国和一些国家的双边贸易情况。如果你对中朝双边贸易情况感兴趣，可以向他们询问。

问：昨天，伊朗方面称中方对搜救东海船只相撞事故中失联的伊朗籍船员不积极，发言人已就此作出回应。请问中方是否同意伊方派遣专业队伍参与救援？

答：中方对其他国家参与搜救工作持开放和欢迎态度。我愿重申，事故发生以来，中国政府高度重视并一直在尽最大努力搜救撞船事故失踪船员。中方救援人员冒着巨大生命危险和安全威胁多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业。同时，中方也协调了日韩等国搜救力量参与海上救援。中方将继续本着专业和负责任的态度开展救援工作，希望各方以中国交通运输部官方发布信息为准，以准确把握救援工作实际情况。

你刚才提到伊朗，我也想说，中方与伊朗各部门就救援工作保持着通畅有效沟通。据我目前掌握的情况，中方已根据伊方申请以最快速度协助12名伊朗专业搜救人员抵达上海，中方正在安排上述人员尽快参与具体救援行动。此外，组织具体救援工作的上海海事局有关负责人已于昨日在上海向伊朗驻华大使当面介绍了搜救工作最新进展。

追问：伊朗救援队伍是否已经抵达上海？

答：我刚才说了，中方以最快速度协助12名伊朗搜救人员抵达了上海，我们将会尽快安排他们参与有关搜救工作。伊朗驻华大使实际上已经提前抵达了上海。

(责编：徐祥丽、王欲然)