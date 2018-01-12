日本明仁天皇将在3月访问冲绳 4年来首次

人民网东京1月12日电（许永新）预定于2019年4月30日退位的日本明仁天皇与美智子皇后将在今年3月访问冲绳，除了冲绳本岛之外，还将到访日本最西端的岛屿--与那国岛，预计这将成为退位前对冲绳进行的最后一次访问。这次访问将是继2014年6月参加对马丸被击沉70周年纪念仪式以来第一次。
据《琉球新报》报道，明仁天皇在做皇太子时的1975年首次访问了冲绳，1993年作为天皇首次访问了冲绳。此前到访冲绳的次数达10次，在2004年还访问了宫古岛与石垣岛两个离岛。
明仁天皇每逢重要时间节点，都会表达对上次大战的思考。由于他经历了战后的一片荒凉，他不断向孩子们传达战争的悲惨。在2015年战后70年的“终战纪念日”上，作为天皇他第一次在讲话中提出对上次大战表示深刻反省，希望战争惨祸不再重演。
明仁天皇还热心地致力于祭奠死于战争的人们，他在战后60周年时访问了美国自治领土塞班，在战后70周年时访问了帕劳，第二年又访问了菲律宾。其中他尤其对冲绳怀有很深的情感，他在1995年战后50年时访问过冲绳，此外还到访了广岛、长崎、东京大空袭“慰灵堂”等地。
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