普京：俄美关系的改善取决于美国

俄罗斯总统普京1月１１日对媒体表示，俄方一如既往准备改善对美关系，但俄美关系的改善主要取决于美国。

俄总统网站１２日发布公告说，普京１１日晚会见俄知名媒体机构负责人时说，美方应在发展对俄关系方面表现出勇气和正常思维，俄美关系的改善符合美国国家利益。

普京说，“俄罗斯问题”已成为美国各方政治势力手中的一张牌，“俄干涉美国大选”等莫须有问题时不时成为美国政治势力威胁弹劾现任美国总统的工具。

就《中导条约》问题，普京说，俄方清楚美方的火箭改装计划，但怀疑美方部分改装火箭会被用于核武器的运载工具，这在一定程度上引发俄方担忧。俄美双方就《中导条约》问题还在继续讨论和谈判，俄方希望谈判取得成功。

１９８７年１２月，苏美签署《苏美两国消除中程和中短程导弹条约》，即《中导条约》。根据条约，两国不再保有、生产或试验射程在５００至５５００公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。近年来，美俄双方多次相互指责对方违反条约。

２０１４年年初以来，围绕乌克兰问题和克里米亚问题，俄美之间展开相互制裁，俄美关系陷入发展困境。美国总统特朗普上台后，美国国内部分政治势力指责俄干涉美国大选并帮助特朗普胜选，俄对此予以否认。（记者 吴刚）

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