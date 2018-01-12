专访：白中共建“一带一路”在十九大后将获得新动力——访白俄罗斯外长马克伊

白俄罗斯外交部长马克伊日前接受新华社记者专访时说，“丝绸之路经济带”倡议对白俄罗斯具有重要意义，在中共十九大之后白中两国共建“丝绸之路经济带”将获得新动力。

马克伊表示，不久前举行的中共十九大将推进“一带一路”建设写入中国共产党党章，会议作出的相关决定使白俄罗斯相信，这次重要会议之后白中两国在共建“丝绸之路经济带”方面将获得新动力。

马克伊说，白俄罗斯是经济开放型国家，国民的福祉很大程度上取决于国家能否成功开展对外合作。参与“丝绸之路经济带”建设有助于白俄罗斯向沿线国家推广本国产品，白方愿意并准备好成为该经济带上的节点性平台，今后将更加积极地参与“丝绸之路经济带”建设。

“白俄罗斯看到，中国的潜力在不断增强，中国在世界舞台上扮演的角色也越来越重要。”马克伊说，中国是白俄罗斯重要的合作伙伴，两国建交２５年来，双边贸易额增长近百倍，两国建立了相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系，白方对两国关系发展现状感到满意。他表示，两国在政治、经贸和人文合作方面没有任何原则问题和分歧，白中合作是国与国间合作的典范。

马克伊表示，为推动双边关系向前发展，两国应继续保持高层政治对话，同时在经贸、人文、教育及旅游等领域加强交流对话，不断扩大地方和企业之间的合作。

马克伊说，“巨石”中白工业园作为两国间最大的经济技术合作项目在双边关系发展中占有重要地位，工业园业已取得的建设成就让白方对工业园的发展前景充满信心。白方希望将工业园打造成“丝绸之路经济带”上的枢纽性平台，通过进行外向型高科技产品的研发生产增强白俄罗斯的经贸潜力，从而促进本国经济发展，这在整体上也有利于“丝绸之路经济带”建设。

他表示，白俄罗斯愿与中国在欧亚地区乃至世界范围内开展密切合作，希望与中国一道打造新的合作项目，为双边合作提供新动力。（记者 魏忠杰 李佳）

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