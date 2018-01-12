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中国音乐剧场《霸王》纽约上演获好评

2018年01月12日15:22  来源：新华网
 

中国音乐剧场《霸王》1月１１日在纽约亚洲协会上演，一个小时的演出获得观众高度好评，谢幕时掌声经久不衰。

演出分为《初鞘》《红颜》《冠勇》《楚围》等８个部分，使用琵琶、阮、古筝、笛箫等中国传统乐器，讲述了西楚霸王项羽的人生故事。

演奏主要围绕项羽人生中的重要经历展开：琵琶和大鼓的交织呈现项羽与刘邦的对抗，笛萧与琵琶的融合演绎项羽和虞姬缠绵悱恻的爱情，中阮和打击乐展现了激烈的巨鹿之战……

上海民族乐团青年琵琶演奏家俞冰担任主要演奏者。他告诉记者，音乐剧场是一种全新的表演形式，以器乐演奏为主，结合肢体表演，再配上舞台设计和效果，增强了音乐的感染力。

肢体演员是作品的一个创意，用来帮助观众理解故事走向。俞冰说，演员第一次出场是项羽与虞姬相逢的时刻，肢体表演的是项羽，但戴的是虞姬的面具。演员的表演展示出项羽和虞姬情感的互动。

整场演出与传统的民乐音乐会有很大不同。俞冰说，传统音乐会演奏的曲目缺少故事连贯性，而《霸王》的最大创意在于所有演奏者和他们的乐器都有角色，在舞台上的叙事是连贯而有脉络的。

据介绍，作品的另一处创新是演奏中加入了西方乐器和现当代演奏技巧，在表现鸿门宴的乐曲的编曲中也加入了当代音乐语汇。

俞冰说：“西楚霸王是一个活生生的人，我们讲他的故事也是希望表达出当下人的情感，希望通过音乐剧场让观众感悟到人生的哲理。”

为了更好地叙事和表达，音乐剧场在演奏《十面埋伏》《霸王卸甲》等经典古曲时做了重新编曲和调整。俞冰说：“演奏《十面埋伏》时我们把战争的场面突出放大，将呐喊声、尖叫声和兵器声清晰地展现给观众，让观众感受到战争的惨烈。”

当被问及是否担心美国观众无法理解中国民乐时，俞冰说，音乐无国界，相信这个经典故事定会在国际舞台上引起共鸣。（记者 王文 黄和逊）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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