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里约狂欢节预计吸引观众600万

2018年01月12日15:00  来源：新华网
 

　　巴西里约热内卢市旅游局1月１１日表示，将于２月举行的里约狂欢节预计吸引观众６００万，为里约市创收３５亿雷亚尔（约合７０亿元人民币）。

　　里约市旅游局长马塞洛·阿尔维斯当天在记者会上说，今年狂欢节期间，里约酒店的入住率将超过９０％，赞助商的收入将创纪录地达到３８５０万雷亚尔（约合７７００万元人民币）。

　　今年，里约市政府特意将奥林匹克公园辟为狂欢节场地，桑巴舞团体均可在这里演出。这片场地预计吸引４万民众，直接或间接创造３０００个就业岗位。民众消费额可望达到５０００万雷亚尔（约合１亿元人民币）。

　　里约市长克里维拉说，市政府将尽力展现狂欢节的美丽多姿，并全力以赴地保证狂欢节期间的治安。

　　每年一次的里约狂欢节被称为“地球上最盛大的表演”。今年的庆祝活动将于２月９日正式开始，到１３日结束。届时，巴西其他城市也将举办狂欢活动，不过里约的狂欢节规模最大、国际知名度最高。（记者 赵焱）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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