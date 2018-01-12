财经观察：英国“脱欧” 欧盟捂紧“钱袋子”

成员国多缴会费，缩减开支……２０１８新年假期刚刚结束，欧盟就开始为英国“脱欧”之后将带来的巨额财政预算缺口做务实打算。英国“脱欧”对欧盟“钱景”影响几何，相关各方对此问题密切关注。

分析人士认为，财政预算问题不仅关系到欧盟机构能否正常运转和各项改革、政策措施的落实，若不能妥善解决，还会削弱欧盟凝聚力，动摇欧洲民众对一体化的信心。就此来看，英国“脱欧”带来巨额财政预算缺口的影响不容小视。

欧盟预算“劫富济贫”

根据欧盟法律，欧盟预算在“多年度财政框架”下运行，目的是保证在至少５年的周期内稳定实施欧盟计划。当前的预算计划覆盖２０１４年至２０２０年，预算总额超过９０００亿欧元（１美元约合０．８３欧元）。

欧盟预算主要有三大来源，一是成员国按其国民总收入一定比例缴纳的“会费”，占欧盟预算收入总额的７０％以上；二是增值税；三是从欧盟外部边境征收的关税等。预算主要用于农业、贫困地区发展、教科文、对外援助和欧盟机构行政开支等。为确保欧洲粮食安全和缓解欧盟内部的贫富分化，欧盟用于实施共同农业政策和支持落后地区的团结基金占预算支出的大头。

不少人认为，从欧盟预算来源和支出结果来看，其实是一种“劫富济贫”。因为成员国经济体量越大，缴纳的“会费”数额越大。此外，成员国还通过共同农业政策以及团结基金等工具，从欧盟预算中获得拨款。这意味着有些成员国不仅缴的少还会拿的多。

将缴纳数额与所得相减就能得出谁是净出资国，谁是净受益国。通常德国、法国、英国等富国是欧盟预算的净贡献者，而波兰、希腊等相对穷的国家则是净受益者。

据外媒报道，每年约有３５０亿欧元的资金，相当于整个欧盟预算的四分之一，从富国流入穷国。德国每年在欧盟的支出和收入差达到１２９亿欧元，其次是英国和法国，差额分别约为７１亿欧元。而获利最大的国家是波兰、希腊、罗马尼亚、匈牙利等国。

增收节支过“苦日子”

欧盟委员会作为欧盟预算的提出和执行者，计划在今年５月份向成员国提交下一个多年度财政预算方案。

据欧盟统计，英国作为欧盟预算的净贡献者，若按计划在２０１９年“脱欧”，将导致欧盟每年超过１２０亿欧元的预算缺口。

届时欧盟面临的困境是，一方面预算收入大幅减少，另一方面还需要大幅增加开支以应对移民、内外部边界安全、气候变化、科技研发以及增加投资促进经济增长等挑战。增收节支过“苦日子”变得不可避免。

欧盟委员会主席容克日前在一次欧盟内部会议上表示，为弥补英国“脱欧”带来的财政预算缺口，欧盟其余２７个成员国未来需要向欧盟预算缴纳更多资金，同时削减部分开支。他呼吁打破欧盟预算占欧盟国内生产总值（ＧＤＰ）１％的上限，以便为有效实施欧盟政策提供充足资金。

欧盟委员会负责预算的委员京特·厄廷格１０日在一场记者会上表示，英国“脱欧”留下的预算“黑洞”一半将由成员国新增缴纳金额填补，另一半则通过缩减预算开支来消除。农业领域和团结基金是被提到频率最高的削减开支项目。此外，欧盟还计划通过对塑料包装征税、将碳排放交易收入从成员国预算上交欧盟预算等措施增加收入。

财政预算方案恐撕裂东西欧

对于欧盟增收节支的新举措，每个成员国各有自己的利益考量。欧盟智库欧洲政策中心执行主任法比安·祖莱格认为，富国不会无条件或完全填补预算缺口，而削减预算开支对一些中东欧国家会产生负面影响。

近日，波兰官员已对欧盟缩减团结基金的计划发出警告，认为这种减支措施“太简单”，而团结基金已被证明具有价值，通过改革具有“光明的未来”。此外，农业基金的削减对农业大国法国也不利，预算争议有可能成为欧盟内部政治纷争的焦点之一。

尤其是，眼下东西欧之间的矛盾正在因为难民摊派、波兰司法改革等敏感议题而加剧。曾有分析认为，由此造成的东西欧之间的撕裂可能比英国“脱欧”更令人担忧。

此外，厄廷格还表示，欧盟正在考虑将团结基金的分配与是否遵守欧盟法律挂钩来加强欧盟法治，这无疑将给中东欧带来压力。

但无论如何，英国“脱欧”在即，欧盟不得不面对现实，在预算上开源节流，精打细算。欧盟希望成员国在２０１９年春季欧盟机构选举之前就下一个多年度预算方案达成协议。届时，欧盟内部能否就方案达成一致，关系到欧盟能否平稳走向未来。（记者 翟伟 帅蓉）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)