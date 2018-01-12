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丹麦风力发电占比再创历史新高

2018年01月12日14:20  来源：新华网
 

据官方数据显示，２０１７年丹麦风力发电量占该国全部电力消耗量的４３．４％，这一比例超过２０１５年的４２％，再次创下历史新高。

丹麦能源部１１日发布消息称，当前丹麦风力发电占全部用电量的比例与２００８年相比增长了两倍多。

由丹麦政府、丹麦工业联合会、丹麦能源协会等共同成立的合作项目丹麦“绿色国度”此前援引国家电网公司数据称，２０１７年，丹麦风力发电量为１４７００吉瓦时，也创下该国风力发电量新高。

丹麦能源大臣拉尔斯·克里斯蒂安·利勒霍尔特表示，这一新纪录再次证明，丹麦在提供大量风电及其他绿色能源的同时，也能保证能源供给的安全性。

专家认为，今后几年，随着新的海上风电设施不断建成并投入使用，丹麦风力发电量将继续提高。

丹麦政府计划２０２０年风力发电量占总发电量的５０％；同时，政府计划２０３０年实现可再生能源占全部能源消耗一半的目标，利勒霍尔特说，这一宏伟目标将在绿色经济领域创造更多就业机会。

丹麦是欧洲主要电力市场之一，其电网与周边国家电网互联，富余风能大多出售给挪威、瑞典和德国，同时也从挪威进口水电，从德国进口太阳能电力。

数据显示，截至２０１７年底，丹麦风电装机容量达５．３吉瓦，与２００１年相比增长了一倍。（记者 石寿河 吴波） 

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
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