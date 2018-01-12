联合国秘书长强调移民是积极现象

联合国秘书长古特雷斯1月１１日表示，国际移民为积极现象，各国政府应该开启更多合法移民通道，而不是设置政策障碍。

联合国大会１１日举行非正式会议，听取古特雷斯关于移民问题的报告。古特雷斯说，移民能促进经济增长和社群融合，减少社会不平等，调节人口分布。移民通过自己的劳动和向各自的祖国汇款为国际发展作出巨大贡献。

古特雷斯呼吁各国政府通过加强法治来管理和保护移民，而不是为移民设置障碍。他说，为移民入境设置障碍以及限制移民工作机会的国家是在伤害自己的经济，这等同于为有序合法满足自己国家劳工需求设置障碍，同时这也在无意中鼓励非法移民。如果合法移民渠道被封闭，有移民意愿的人就会寻求非法渠道。

古特雷斯说，目前，全球移民管理薄弱，造成移民迁移过程中人道主义危机以及移民目的地侵犯人权的现象。这些问题又反过来导致移民问题失控的假象和限制移民政策的出现。各国应该追求合法移民利益的最大化，摒弃基于偏见的移民限制政策。

他强调发展合作的重要性，应该尽量使人们在自己的国家或地区过上有尊严的生活。“移民应该是希望之举，而不是绝望之举。”

古特雷斯关于移民问题的报告是为起草《移民问题全球契约》作出的努力。联大将在年内主持召开政府间大会，意图通过该契约。

２０１６年９月，联合国大会以联大决议的形式通过《关于难民和移民的纽约宣言》。根据宣言，国际社会将启动一个政府间谈判进程，以期在２０１８年制订旨在安全、有序和正常移民的全球契约。２０１７年４月，联大启动《移民问题全球契约》的缔结进程。（记者 尚绪谦）

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